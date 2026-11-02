El Villalonga FC paga su falta de acierto en el último tercio en Oira

El técnico, Roberto Lázaro, durante uno de los enfrentamientos disputados en el Novo San Pedro MONICA VILA

El Villalonga FC firmó un empate a uno en su visita al Auriense CA. Los de Roberto Lázaro rescaraton un punto en Oia después un duelo que deja al equipo con sentimientos encontrados. A nivel defensivo los celestes fueron solidarios, pero a pesar de las ocasiones que generaron en ataque, solo Capelo pudo materializar.

Los visitantes llegaron con el objetivo de apretar alto, algo que en la primera mitad comenzó dando sus frutos, ya que los celestes robaban muchos balones cerca del campo rival, pero la puntería no acompañó.

El Villalonga se mantuvo mucho tiempo en el área rival, sin casi llegadas por parte de los de Dani Prado. En un balón largo, Capelo le ganó la espalda a la defensa y, solo ante el portero, no consiguió materializar y adelantar así a los de Lázaro. Cada vez que podían jugar entre líneas atacaban muy bien las zonas de los centrales exteriores.

En una transción que los de Lázaro no estuvieron acertados, Arango disparó entre los tres palos y anotó el 1-0. El Villalonga no se vino abajo y en la acción inmediata Capelo consiguió empatar.

Los de Lázaro estaban teniendo muchas ocasiones a nivel ofensivo, la más clara una galopada de Nico desde el medio del campo que arranca hacia campo rival y se queda mano a mano con el portero, pero se equivocó en la finalización. En los últimos minutos, los visitantes seguían generando acciones a balón parado.

Pero las malas noticias llegaron para los celestes, ya que en una acción a la espalda de la defensa, se quedaron con 10 después de que el colegiado expulsase a Rodri y Pedro tuviese que ponerse los guantes. En la última transición los celestes tampoco decidieron bien en el último pase.