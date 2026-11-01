La falta de pegada condena al Céltiga ante un Arenteiro más resolutivo

Santi Figueroa se lleva el balón en una acción del partido disputado esta mañana en el campo de O Espiñedo Martiño Pinal (La Región)

El Céltiga encajó su tercera derrota en liga al caer 2-0 en O Espiñedo en un partido que se decidió en una acción de balón parado y en un contragolpe antes y después del descanso. El equipo de Luis Carro no estuvo mal en la primera parte, pero le costó encontrar los espacios para hacer daño a los locales pese a hacer muchas cosas con balón ante un rival replegado en un sistema 4-1-4-1. Pese a todo, los visitantes tuvieron opciones para ponerse por delante. La primera de Ginto en un remate que salvó abajo el exportero del Coruxo Esteban. La siguiente fue de Sindo, que tras realizar un buen desmarque se precipitó en el remate y el zurdazo se le fue arriba. La tercera fue en un centro de Facu rematado en el primer palo por Cellerino, pero el balón tampoco encontró portería. El Arenteiro, que apenas se había acercado al área de Guille, aprovechó un balón parado antes del descanso para hacer el 1-0. La pelota se quedó muerta en el área y le cayó a Martín Lamelas, el futbolista más determinante de los locales, que no perdonó.

Julio Rey trata de controlar el balón ante la presión de un jugador del Arenteiro Martiño Pinal (La Región)

En el descanso Carro movió ficha, cambiando a defensa de cuatro y dando entrada a Óscar y Nico, pero el Arenteiro se metió más atrás para defender, por lo que abrir el cerrojo fue más complicado, además llegó muy rápido el 2-0, en una jugada de ataque visitante no finalizada. La pérdida dio lugar a un contragolpe que finalizó Martín Lamelas tras un pase de la muerte. A partir de ahí el Céltiga lo intentó, pero le faltó suerte. Envió dos balones al larguero. El primero de Carlos, que estuvo cerca de repetir el gol desde mediocampo de Barreiro, y el siguiente de Óscar a remate de un centro lateral. Además a los visitantes les anularon un gol de Cellerino por fuera de juego. La falta de agresividad de cara al gol y la pegada que sí mostró el rival fue determinante en el marcador.