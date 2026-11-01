Juanma marcó un golazo de chilena en el empate del líder Boiro en Somozas

Juanma, que presiona a un jugador del Somozas, marcó el gol del Boiro en el Candoncia de bella factura Tania Martínez

El líder Boiro empató en el Candocia ante el Somozas en un partido de alternativas en el juego y en las ocasiones, como cabría esperar por potencial de ambos equipos y pese a lo que indica ahora mismo la clasificación.

De inicio ambos salieron a presionar muy alto, tratando de mandar y obligando al rival a jugar en largo. Las primeras ocasiones fueron visitantes. En un robo en mediocampo de Landeira que acabó en córner. El saque de esquina lo remató Juan Cambón y el balón salió rechazo del poste. Los visitantes reclamaron gol al entender que la pelota tocó en el soporte lateral de la red, pero ni el árbitro ni el asistente lo vieron así. Fue una acción muy polémica y difícil de apreciar en directo.

La siguiente ocasión del Boiro fue el 0-1, un golazo de chilena de Juanma. El capitán recibió en área en saque de banda, elevó el balón con el muslo y remató de forma acrobática de espaldas poniendo el esférico en la escuadra.

De ahí al descanso apretó el filial del Racing, que es un equipo que tiene un ritmo de juego con balón muy alto. El líder tuvo que retroceder y defenderse. Los locales no tuvieron ocasiones claras, pero sí muchas llegadas, hundiendo y haciendo sufrir al equipo de Jose Tizón, que resistió hasta el descanso.

Al inicio de la segunda parte llegó el 1-1. En un balón largo a la espalda de Yosi, al que le ganó la carrera un Iñaki Leonardo que ya en área batió a Borja con un remate raso. El Somozas pasó a dominar y a buscar el segundo. Tuvo opciones claras, sobre todo en una volea de Charly López que envió al poste. Mediada la segunda parte y gracias a los cambios, el líder mejoró, se sacudió el dominio y tuvo tres opciones para el 1-2. La primera en un mano a mano de Óscar González que salvó el portero Mateo Suárez. La siguiente fue de Peque y la úlima de Mateo, cuyo disparo se fue arriba. El Somozas volvió a la carga en los últimos minutos, sobre todo a balón parado, pero el Boiro defendió bien y apenas concedió. El empate final hizo justicia.