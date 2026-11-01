El San Martín gana el derbi en la cumbre al Cidade de Ribeira y recupera el liderato

Carlo se lleva el balón perseguido por Aguado Monica Ferreiros

El San Martín ganó el derbi en la cumbre al Cidade de Ribeira en Vilaxoán con goles de Hugo Soto y Grajales y recupera el liderato del grupo V de Primera Futgal, beneficiado por la victoria del Cordeiro en Arcade (0-1) con un gol a última hora de Kevin Mosquera.

El equipo de Pedro Carregal fue muy superior en la primera parte, pero se topó con un inspirado Adri Lijó. El portero ribeirense dio un recital de paradas salvadoras. Ya a los dos minutos en un mano a mano ante Hugo Soto, al rechazar con el pie en una intervención de balonmano. E hizo otra todavía mejor a la salida de un córner rematado por el central Paulo, metiendo una mano extraordinaria.

Los locales apretaron bastante antes del descanso. Hugo Soto rozó el gol olímpico, pero de nuevo el portero ribeirense lo impidió. Nada pudo hacer en un penalti por mano del central Álvaro Calo. El veterano Soto le engañó en el lanzamiento e hizo su octavo gol en liga y justicia para los “rojillos”, que antes de irse a vestuarios perdonaron el 2-0 en un córner que cabeceó Paulo a la parte superior del larguero.

En el descanso el técnico visitante Manuel Ángel Pena hizo un triple cambio, que permitió a su equipo juntar más jugadores de buen pie en campo contrario, por lo que el Ribeira pasó a dominar y dio un paso adelante, pero no fue capaz de generar ocasiones. El San Martín defendió con orden y ayudas y sentenció ya en el noventa en una acción de balón parado. Una falta lateral que peinó Grajales. Los vilaxoaneses logran su séptima victoria en nueve partidos y con 21 puntos se sitúan en lo más alto de la tabla, con un punto de ventaja sobre el Cidade y el Arcade.

En el resto de la jornada, destacó el triunfo del Umia 3-0 sobre el Cuntis y las derrotas del Unión en Padrón (2-0), del Abanqueiro por 4-6 ante el Soutomaior y del Amanecer por la mínima en A Estrada. El Caldas empató en casa con el Monteporreiro (1-1).