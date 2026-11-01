El Portonovo rescata un punto ante el Arteixo

Iker Escudero controla un balón durante el encuentro MONICA VILA

El Portonovo SD rescató un punto importante tras empatar a dos en su encuentro ante el Atlético Arteixo. Un duelo en el que los visitantes comenzaron marcando el ritmo, y en el que poco a poco los de Minso Vidal se fueron enchufando.

La primera ocasión de peligro cayó del lado de los de Minso Vidal con un centro raso de Iván Varela que no encontró rematador. El Arteixo respondió con una jugada iniciada por la banda por Álex Ramos, que puso el centro para Frank, el cual Juan Barros intentó rematar pero no llegó.

Iker Escudero consiguió acercarse al área con una galopante carrera por la banda izquierda, pero Quico González despejó de cabeza para evitar que el balón llegase a los pies de algún rematador. Los de Noé López volvieron a avisar con la asociación entre Álex Ramos y Frank. El media punta volvió a ceder el balón al delantero en el área pequeña, pero la defensa local se interpuso para evitar el gol.

Yoel Crespo fue el autor del primer gol MONICA VILA

Yoel Crespo insistía por la derecha, pero solo encontró a Caride de apoyo, por lo que los centrales pudieron despejar sin mayor problema para provocar el córner. La insistencia del Arteixo terminó teniendo recompensa. En otra jugada idéntica en el área en la que Frank recibe un balón colgado, el delantero la enchufó a la izquierda para batir a Dadín.

Los visitantes estaban más cómodos con balón y encontraban con mayor facilidad a sus extremos. Álex Ramos y Frank estuvieron cerca de volver a hacer de las suyas, pero Dadín sacó una gran mano para impedir el segundo del Arteixo.

Los arlequinados buscaban sacar a los centrales de su zona, pero el equipo coruñés marcaba muy bien sus líneas defensivas. Un tiro de Escudero estuvo cerca de igualar el duelo, pero se fue fuera por muy poco.

En el añadido, el Portonovo consiguió el empate gracias a un gol de Yoel Crespo. El jugador aprovechó un resbalón de Sergio Varela con el balón para hacerse con el esférico y disparar a puerta vacía.

Segunda mitad

Tras el descanso, el Arteixo consiguió volver a adelantarse en una jugada a balón parado. Juan Barros recibió el centro en el lateral del área para empujarla a la izquierda y batir de nuevo a Dadín. Ante la falta de pólvora, Minso comenzó a mover el banquillo dando entrada a Tymo y Jesús por Monchito y Lede.

Los arlequinados reaccionaron con un disparo de Tymo desde la frontal del área que se fue a las manos de Sergio Varela. Tras un robo de balón Ramos volvía a asociarse con Frank, pero Arufe sería más rápido para evitar la intervención de Diego Dadín y despejar el balón. Escudero puso un balón para Tymo por la izquierda, pero el pase fue demasiado largo.

Juan Barbeito defiende un balón MONICA VILA

El Arteixo intentó terminar de matar el partido con una acción a balón parado. Tymo consiguió empatar en el último suspiro tras una acción de falta en la que recibió el balón al área y disparó delante de Varela.Ya en el descuento, Marquitos Prado intentó un disparo desde fuera del área pero no consiguió anotar.