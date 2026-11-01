El Portonovo recibe al sorprendente Arteixo del pichichi enrachado Frank Uwumiro

El Portonovo regresa a Baltar para medirse al Arteixo Mónica Ferreirós

El Portonovo recibe esta tarde en Baltar (18 horas) a un sorprendente Atlético Arteixo, que sufrió una desbandada en su plantilla en verano debido a impagos y está realizando un gran inicio de campeonato. Es sexto con 12 puntos, uno más que los de Minso, y en sus filas cuenta con el goleador nigeriano Frank Uwumiro, que ha marcado de forma consecutiva en las últimas siete jornadas de liga y es el pichichi de la liga.

El Arteixo se presenta en Portonovo con la única baja de Pablo Roibás por lesión y enrachado tras ganar a Arenteiro y Barco. En los locales todavía no está disponible Vicente Schneider, al que el quedan un par de semanas para su regreso. Además Cantero es duda por unas molestias musculares debido a un golpe sufrido la semana pasada en Sarria. "El Arteixo es un equipo que defiende muy junto y ordenado y que sale muy bien en situaciones de transitar", analiza Minso. "Nos exigirán tener mucho criterio para encontrar las ventajas y los espacios en la fase ofensiva. En ataque son muy poderosos. Tienen mucha verticalidad para atacar el espacio y cargar rápido gente en área". Los locales deberán estar "muy bien con balón y muy ordenados cuando no lo tengamos para que no puedan correr con ventaja".