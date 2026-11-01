El líder Boiro, preparado para sufrir en el campo del Somozas

El central Iago Martínez en acción en el último partido en Barraña ante el Gran Peña Mónica Ferreirós

El líder Boiro afronta esta tarde en el Manuel Candocia (17 horas) una dura prueba ante el Somozas, filial del Racing de Ferrol que no ha empezado bien la temporada pero está llamado a pelear por jugar el play-off. "El equipo está bien, con confianza", comenta un Jose Tizón que tiene la baja de Juanpa Barros, por una lesión muscular, y la duda de Breo Sío.

"El Somozas es una de las tres mejores plantillas de la liga", asegura el técnico vigués del Boiro. "Tienen un potencial tremendo, con jugadores muy destacados en Tercera como Iván Guerrero, Manu Núñez, Iñaki Leonardo, Aldán, Charly....", sin olvidar a otros como Lucas Camba o Lucas Fanego. "Tienen muchos menos puntos de los que merecen, pero estoy convencido de que el Somozas es un claro candidato y favorito al play-off a pesar de que no arrancó bien". Los locales sólo ganaron un único partido y suman 7 puntos, por los 19 que contabiliza el Boiro.

"Tenemos que hacer un partido a nuestro máximo nivel si queremos ganar en su campo", asume Tizón, consciente de la calidad individual de su rival. "Nos lo van a poner muy difícil, tienen diferentes registros y profundidad de banquillo". El reto del líder es encadenar una cuarta semana seguida sin encajar y dar un golpe encima de la mesa al campeonato.