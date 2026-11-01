Diego Iglesias y Edu Otero sentencian el derbi en Burgáns

Gus tuvo que retirarse lesionado del encuentro Mónica Ferreirós

El CJ Cambados consiguió una importante victoria por 3-1 en el ‘derbi do albariño’ en Burgáns. Un doblete de Diego Iglesias y un penalti materializado por Edu Otero dejaron los tres puntos para el velero amarillo, que fue de menos a más durante el enfrentamiento. La entrada de Cavani en el terreno de juego supuso un antes y un después en un derbi en el que el Ribadumia tuvo ocasiones para empatar, como un penalti sobre Cristian que atajó Rulo.

El equipo visitante comenzó siendo más agresivo, con una primera ocasión a balón parado. El Ribadumia estaba más cómodo con balón, y así, en un pase filtrado, Pedro la puso al centro del área en busca de rematador, pero Adrián cortó la trayectoria del balón. Gregor tuvo otra llegada al área para los visitantes, con una internada por la banda que supuso un nuevo córner para el Ribadumia.

Antón entró en acción para despejar otro balón puesto por Cheri para que Pedro recibiera cerca del área. La acción más clara de peligro para el Ribadumia llegó tras una jugada en la que Pedro recibió para Cristian, que devolvió el balón con precisión y Brais Parada cometió falta sobre Pedro al borde del área.

Los de Fran Blanco volvieron a tener otra oportunidad de estrenar el marcador con un remate de cabeza de Manu Otero que se fue por encima de los palos de Rulo por poco. Cuando mejor estaba el Ribadumia, en una saque de banda, Diego Iglesias anotó el primero para el velero amarillo. El atacante enganchó el rechace y engañó así a un Lucas Gallego que, hasta el momento, no había tenido que intervenir.

Las gradas locales pidieron penalti sobre Diego Iglesias por parte de Bascoy tras una falta que acabó en saque de esquina. El cuadro de Fran Blanco seguía teniendo más acercamientos. Buga intentó un disparo desde fuera del área que atrapó sin mayor problema Rulo. Guillán tuvo otra ocasión para el Cambados tras un contragolpe, pero los centrales consiguieron despejar.

Así, el derbi llegó al ecuador de la primera mitad con ambos equipos mostrando un juego muy intenso. Los cambadeses volvieron a hacer alarde de su trabajo defensivo. A escasos minutos de que el colegiado señalase el final del primer tiempo, Jonatan Romero se quedó solo para intentar rematar ante Rulo, que atrapó el esférico.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar en Burgáns con los mismos jugadores sobre el verde. Bascoy intentó un disparo casi imposible desde fuera del área. Lucas Gallego sacó una gran mano a un disparo de Álex Guillán, que se puso delante del portero luego de un galopante contragolpe que pudo ser el segundo del Cambados.

El cuadro de Pénjamo seguía cerrando muy bien los espacios en defensa. Diego Iglesias volvía a tomar las riendas del ataque local, armando una jugada con Edu Otero en la que Gallego atajó el mano a mano del 10. La recompensa no tardó en llegar para un Cambados que no paraba de intentarlo.

Con un gran regate de Cavani al más puro estilo de Benzema, recortó con una bicicleta a Jonatan Romero para dejar el balón a los pies de Diego Iglesias para que este solo tuviera que empujarla y firmar su particular doblete. En una internada en el área de Cheri, por la que los locales pedían falta, el capitán recuperó para Gregor, que disparó a puerta vacía para poner el 2-1.

El encuentro volvió a dar un vuelco. En una jugada en el área, el colegiado señaló penalti sobre Diego Iglesias. Edu Otero se encargó de materializar la pena máxima para aumentar la ventaja en el marcador. El derbi volvió a dar un giro con un penalti a favor del Ribadumia. Un empujón sobre Cristian en el área provocó que el árbitro volviese a indicar penalti. Cristian lanzó el penalti, pero Rulo le adivinó el disparo e impidió el segundo de los visitantes.