El Sigaltec no tuvo opciones en Gijón frente al colíder

El Sigaltec BBC, sin Mateo Bello, cayó sin opciones ante un Gijón muy superior Mónica Ferreirós

El Sigaltec encajó su cuarta derrota en Tercera FEB al caer con claridad en el pabellón Presidente Adolfo Suárez ante el colíder invicto Okticket Círculo Gijón, que mostró su potencial físico y capacidad ofensiva. El equipo de Luis Gabín, que contó con la sensible baja de Mateo Bello, no empezó mal (13-9), pero encajó un parcial de 10-0 que le distanció de su rival en el primer cuarto (23-14). El acierto en el tiro exterior al inicio del segundo, con dos triples de Mike Gil y un tercero obra de Patri Serqueira motivó la reacción visitante. Fue uno de los mejores momentos en Gijón del equipo de cantera, que endosó un parcial de 4-12 y consiguió acercarse en el marcador (27-26).

A partir de ahí Gijón no dio opción, subió sus prestaciones en defensa, apretando a todo campo y provocado bastantes pérdidas en los visitantes, y abrió brecha en el marcador al descanso (44-26), con el ala-pívot Ruslan Alogo, el base jamaicano Paul Lance y el escolta estadounidense Aamari Smtih marcando la diferencia.

La inercia se mantuvo en el tercer cuarto, que el BCC saldó con una desventaja de treinta puntos, por lo que el último cuarto fue un trámite en el que los vilagarcianos ya tuvieron más acierto en ataque (lanzaron 38 triples en el partido), perdiéndolo 21-18 para dejar el marcador final en 91-58.

"Nos castigaron mucho con pérdidas y canastas fáciles, además fue un partido de muchos contactos y nos costó finalizar las acciones, mientras que ellos sacaron muchos faltas", lamenta Gabín. "Este rival está muy por encima de nuestro nivel e incluso del propio nivel de la liga".