El Sigaltec CLB visita a un Gijón que aspira a la zona noble de Tercera FEB

Jorge es una de las dudas para el partido de hoy MONICA VILA

El Sigaltec CLB visita hoy a las 20:00 horas al Okticket Círculo Gijón, uno de los grandes aspirantes a la zona noble del grupo AB de la Tercera FEB. Para el enfrentamiento, Luis Gabín tiene en duda a Jorge y Pedro Santorum, ambos por un golpe. El resto de la plantilla se encuentra disponible para viajar a Asturias.

“Gijón es el equipo referencia de la liga junto a Marín y diría que incluso más físico. Son quienes se van a jugar el primer puesto de nuestro grupo salvo sorpresa mayúscula”, destaca Gabín. Lo cierto es que se trata de un equipo que no renuncia nunca al contraataque pero que tampoco se obsesiona con jugar a un ritmo altísimo. Así, el Sigaltec necesitará sacar su mejor versión defensiva para competir.

“Nosotros vamos con la idea de demostrar que en defensa estamos buscando nuestra identidad y creciendo. Sabemos que pararlos va a ser muy difícil por la diferencia física, pero tiene que verse un equipo mucho más sólido en la idea defensiva que quiere poner en la pista que lo que vimos la semana pasada”, recalca Luis Gabín en la previa del enfrentamiento correspondiente a la quinta jornada.