El Municipal de Vilaxoán acoge el gran duelo por el liderato

El San Martín lleva tres victorias en el Municipal de Vilaxoán MONICA VILA

El Municipal de Vilaxoán acoge mañana a las 17:30 horas el gran duelo por el liderato de grupo cinco de Primera Futgal. El San Martín CF recibe en casa al Cidade de Ribeira, equipo con el que vive una intensa pelea por el asalto del primer puesto.

Actualmente, el combinado de Manuel Ángel se encuentra encabezando la clasificación con 20 puntos, mientras que el San Martín se encuentra ahora en la tercera plaza con 18. En medio se halla el CD Arcade, que también suma 20 puntos.

Los ribeirenses escalaron hasta la primera posición después de golear por 5-0 al Atlético Combarro, encadenando así cinco victorias consecutivas y mostrando un altísimo nivel ofensivo. Por su parte, los vilaxoaneses cedieron el liderato tras su tropiezo ante el CD Soutomaior.

Ambos llegan al gran duelo en el Municipal de Vilaxoán en un momento clave a nivel de forma física. Por un lado, Pedro Carregal consiguió consolidar un bloque sólido con futbolistas de la zona, y Manuel Ángel sigue apostando por un juego asociativo, que destapó el potencial de jugadores como Anthony.

A pesar del tropiezo ante el Soutomaior, el San Martín destaca por su impecable puntería, acumulando 28 goles a favor en las ocho primeras jornadas ligueras. Por su parte, el Cidade de Ribeira llega en un pletórico momento de forma, ya que su equilibrio defensivo está siendo clave para marcar el ritmo del grupo cinco.

El vencedor del encuentro no solo dará un golpe de autoridad, sino que saldrá fuertemente reforzado por la pugna del primer puesto que da el ascenso directo. Por otro lado, el Umia CF se enfrentará mañana a las 12:00 horas al Atlético Cuntis en el Campo da Bouza.