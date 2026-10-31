El Cortegada vivió su particular noche de terror ante el Real Canoe, 43-73 

El equipo madrileño impuso su ritmo defensivo y gobernó el partido con autoridad en el pabellón Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada recibió un severo correctivo en el pabellón Sara Gómez de un Real Canoe que demostró, con creces, su cartel de favorito a recuperar la Liga Challenge esta temporada (43-73). Las madrileñas llegaban a Vilagarcía con un bagaje de dos victorias y dos derrotas, pero desde el principio dejaron patente poseer un potencial muy por encima de las locales, sobre todo en el aspecto físico.

El partido ya empezó con un triple de la visitante Paula Real, que evidenciaba que el viaje no iba a afectar de inicio al Canoe. El equipo visitante impuso un ritmo defensivo muy alto sobre las exteriores del Cortegada, con problemas para generar ventajas y tiros cómodos. Mediado el primer cuarto las madrileñas ya mandaban (4-11) y no pararon de hacerlo en la primera parte. Un dos más uno de Vega López tras mover muy bien el balón en la zona les dio una primera ventaja significativa por encima de la decena. Raida Luisa anotó dos tiros libres para dejar el 8-17 al final de un primer cuarto, pero la tendencia se acentuó en el segundo.

Con un triple limpio de Ángela Moreira el Canoe empezó a abrir brecha (8-22), y ya no paró. El Cortegada no tuvo demasiados tiros cómodos ni tampoco acierto. Además, el plan de sacar ventaja con Brans cerca del aro tampoco fue productivo, pese a sus cuatro intentos al poste en el segundo cuarto, en los que el balón no quiso entrar.

La sensación de superioridad visitante fue aumentando en la pista (8-29). David Bernárdez pidió tiempo mediado el cuarto para tratar de cambiar la dinámica de un partido que no pintaba nada bien para su equipo, que todavía no había anotado en el segundo período. Estrenó el casillero Lisa Tesson con una penetración y lanzamiento en gancho con la mano derecha cuando ya iban casi seis minutos de cuarto. Nada cambió, la actividad y superioridad de la defensa del Canoe siguió dominando en el Sara Gómez. El Cortegada anotó su primer triple en el partido después de ocho intentos, por medio de Cris Loureiro (13-36).

Para redondear la exhición madrileña en la primera parte, Paola De Mier anotó a tablero desde su propio campo y sobre la bocina en la última acción antes del descanso (15-43). Fue la guinda al recital del Canoe, que se marchó a vestuarios con la victoria en el bolsillo y el trabajo finiquitado.

El tercer cuarto empezó con intercambio de canastas, con Tesson, que anotó 17 puntos, y Brans llevando la voz cantante en las locales, mientras que las madrileñas no especularon con su ventaja y siguieron en modo martillo pilón, aprovechando el bajo porcentaje de acierto de su rival en el triple (2/22) y manteniendo la atención defensiva. La renta se fue a los cuarenta puntos (23-62).

Un trámite

El último cuarto se convirtió en un trámite para ambos. El Cortegada trató de mantener la seriedad para disminuir la renta e incluso ganó el parcial (16-11), mientras que las madrileñas aflojaron un poco para no hacer más leña del árbol caído. Es la segunda derrota seguida de las vilagarcianas, que se quedan con tres victorias en su balance después de cinco jornadas, al igual que su rival, que demostró que va a estar en la zona alta. El Cortegada, que no pudo contar con Naroa Zabala ni Claudia Lado, pasa página y ya pone el foco en la visita a Gijón.