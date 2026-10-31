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Deportes

El Cortegada espera volver a la senda de la victoria en casa

Las de David Bernárdez reciben hoy a las 19:30 horas al Canoe. Naroa es baja segura y María Sánchez será duda hasta el último momento en la rotación

María Caldas
31/10/2026 07:00
Cortegada vs Distrito Olímpico Madrid
David Bernárdez da órdenes durante un partido
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El Mariscos Antón Cortegada busca volver a la senda de la victoria hoy a las 19:30 horas en el Sara Gómez. Las de David Bernárdez se miden al Sernova Renovables Real Canoe tras consumar su primera derrota de la temporada en la pasada jornada. Ahora, a pesar de que el equipo llega con numerosas bajas para su quinteto, las vilagarcianas esperan reencontrarse con su mejor versión.

“El equipo está trabajando bien. Es verdad que tenemos bastantes lesionadas. En el partido de la semana pasada se lesionó Naroa y a mitad de semana María Sánchez nos causó baja y tampoco pudo viajar a Alcobendas”, lamenta el técnico del Mariscos Antón Cortegada. Para este encuentro, Naroa está descartada, mientras que María Sánchez todavía es duda.

“Canoe es un equipo de muchísimo nivel, es un recién descendido de Liga Challenge y mantuvieron su bloque al que sumaron también incorporaciones bastante buenas”, destaca Bernárdez. El próximo rival de las arousanas se encuentra en plena reconstrucción deportiva tras su descenso desde la Liga Challenge, y actualmente ocupan la sexta posición de la tabla, una por debajo del Cortegada.

“Son un equipo serio. Esperamos un partido complicado, vamos a plantearlo como una prueba más porque será un partido de máximo nivel en la Liga”, destaca el entrenador.

“Vamos a intentar hacer un planteamiento que nos ayude. Sabemos que nuestras ventajas están en los interiores. Tenemos qué ver hasta qué punto nos interesa que el partido se vaya a ritmo o no. Tendremos que ir midiendo nuestra gasolina por las bajas”, insiste el técnico, que espera que el equipo logre mantener la buena imagen mostrada hasta ahora en el Sara Gómez.

“La idea es ser sólidas e intentar reagruparnos un poquito para poder llevarnos un partido de este nivel”, concluye David Bernádez. Ahora, el Cortegada ocupa la quinta plaza con tres victorias y una derrota.

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