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Deportes

El Club de Remo Vilaxoán regresará el próximo año a la Liga Gallega de traineras con Diego Suárez como técnico

El club realizó esta mañana la botadura de una embarcación, cedida por Polináutica Astilleros, que le servirá para entrenar

Gonzalo Sánchez
31/10/2026 16:05
El Club de Remo Vilaxoán cuenta con una nueva embarcación gracias al Astillero Polináutica
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El Club de Remo Vilaxoán realizó esta mañana la botadura de una nueva trainera que le servirá para entrenar esta temporada, en la que el club tiene previsto competir en la Liga Gallega seis años después y con el vilaxoanés Diego Suárez como entrenador. La embarcación ha sido cedida por la empresa cambadesa Polináutica Astilleros, deferencia de su gerente y fundador José Luis "Chicho" Núñez, que acompañó al presidente, Gelo Tarrío, y a los remeros del club en el acto celebrado en la playa de O Preguntoiro.

La trainera, fabricada hace un par de décadas, estaba inutilizada y el club solicitó su cesión a Polináutica, que la preparó y adecuó para que pueda ser utilizada. "É un barco para darlle uso, que nos permite ter marxe de maniobra", explica Tarrío, que agradece la colaboración del empresario con la cesión del barco.

El Club de Remo Vilaxoán sigue dando pasos adelante para volver a sacar tripulación en la Liga Gallega, después de más de un lustro sin competir y tras poner los cimientos a través de la cantera. Si nada se tuerce, Vilaxoán competirá en el verano de 2027 en la Liga B.

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