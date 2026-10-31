El Céltiga viaja a O Carballiño a intentar imponer su juego en horario matinal

JulIo Rey durante el último partido en el Salvador Otero ante el Somozas Mónica Ferreirós

El Céltiga madruga para desplazarse a O Carballiño, donde a partir de las 12 horas se enfrenta en el campo de O Espiñedo a un Arenteiro que, con 7 puntos (tres menos que los isleños), está en puestos de descenso, aunque viene de ganar en A Coruña al Montañeros 0-2. Los isleños viajan con la baja del portero Manu Táboas, lesionado ante el Somozas. "Parece que es una distensión muscular y podría quedarse en dos o tres semanas", comenta un Luis Carro que está encantado con al actitud de su equipo en los entrenamientos, "fue una buena semana de trabajo, el nivel en el día a día es muy alto". Vuelve a la convocatoria Rubi Casas, aunque todavía sin demasiadas opciones de participar. Samu Araújo y los delanteros Fran López y Sobrido siguen siendo bajas. "Tenemos varias dudas con Nico y Óscar".

El Céltiga viaja con la convicción de hacer un buen partido. "Si damos nuestro nivel podemos hacerles mucho daño, aunque es verdad que los cogemos en su mejor momento porque justo vienen de ganar, haciendo un partido muy bueno a nivel defensivo contra el Montañeros". El entrenador vilanovés insiste en que "si estamos a nuestro nivel les podemos generar problemas", a la vez que espera un rival con juego directo y "muy potente al espacio en transición", ya que los locales son un equipo "de perfil muy físico", por lo que el Céltiga tratará de imponer su estilo. El acierto de cara al gol será determinante en las opciones visitantes, ya que se les han escapado puntos en estos dos primeros meses debido a su baja efectividad de cara al gol.