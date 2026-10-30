Felipe “Pantera”, el orgullo de un pueblo marinero

Felipe Rodriguez Piñeiro está considerado como el mejor peso pesado de la historia del boxeo en Galicia y uno de los mejores de España Cedida por su hija Loli

El pabellón Sara Gómez acoge el domingo a partir de las 18 horas la segunda edición del Memorial Felipe “Pantera” Rodríguez, en el que Concello y Federación Gallega de Boxeo llevan a cabo una velada con ocho combates que servirá para recordar la figura del mítico púgil vilaxoanés y rendir un emotivo homenaje a su familia. La iniciativa surgió a raíz de la conmemoración el año pasado del 25 aniversario de su muerte, con el objetivo de consolidar este evento deportivo para mantener viva su memoria y su legado.

Y es que Felipe Rodríguez Piñeiro (Vilaxoán, 1953) fue uno de los personajes más emblemáticos de la historia del deporte arousano. Dejó huella por su talento, sus éxitos y su personalidad, convirtiéndose en bandera del pueblo marinero, al que siempre se sintió ligado y muy identificado. El impacto que tuvo en varias generaciones de vecinos fue de tal calibre que forma parte del himno oficioso de la localidad “Tres cousas ten Vilaxoán” y tiene su propia estatua en el parque de Doña Concha.

“Felipe tenía devoción por su familia, quería con locura a sus hijas, y después amaba el boxeo, a Vilaxoán y le encantaba comer churrasco”, afirma Manolo Planas, actual presidente de la Federación Gallega de Boxeo y excampeón del mundo de Kick Boxing. “Casi toda mi carrera hasta que falleció estuve ligado a él, nos hicimos amigos entrenando desde que yo era un niño. Hacíamos sparring juntos en A Coruña. Siempre venía a verme a los combates”. Planas disputó la pelea estelar en abril del año 2000 en un pabellón de Fontecarmoa a rebosar, cuando se realizó el homenaje en vida al campeón vilaxaonés, que solo dos meses después falleció a causa de un tumor cerebral.

Curiosamente Felipe había inaugurado la instalación 18 años antes, en 1982, defendiendo ante Víctor Varon su título de campeón de España de pesos pesados que nadie pudo nunca arrebatarle, pese a ponerlo en juego hasta en nueve ocasiones, retirándose invicto a nivel nacional. Este domingo, el mismo pabellón, ahora remodelado, volverá a escribir otro capítulo en la memoria de Pantera.

En su etapa amateur representó a la Selección Española Cedida por su hija Loli

“Fue un gran púgil, pero le tocó una época diferente”, analiza Planas. El vilaxoánes está considerado el mejor peso pesado de la historia del boxeo gallego y uno de los mejores nacionales. Su vínculo con el cuadrilátero le vino de cuna, ya que su tío, conocido también como “Pantera”, su padre y su hermano Daniel hacían boxeo. En su casa cerca de la playa de Canelas tenían un “ring de cemento”, recuerda Jose Luis Teófilo, autor del libro ´A Coral, o San Martín e o campión Pantera´. “Tuve mucha relación con él cuando era un niño. Era primo carnal de mi madre y siempre se portó muy bien conmigo, se preocupaba de comprarme ropa deportiva. Fue un gran deportista al que siempre le tiró mucho Vilaxoán”.

Felipe pasó de ser marinero a destacar en el terreno amateur, iniciándose con 19 años y participando en torneos internacionales con la selección española. Se proclamó campeón nacional en 1974, en A Coruña, y 1976. Con 24 años dio el salto al boxeo profesional, en 1977, encadenando victorias ante el almeriense López Barrilado en su debut en Madrid, “Sugar” Silex, Alberto Lowel, López Cortíñez, Dos Santos y Benito Escriche.

El mito nació en Pontevedra

Después de solo seis peleas, el campeón arousano asaltó el título nacional de pesos pesados en Pontevedra ante el canario Fermín Hernández. Fue 3 de junio de 1978. Y se vivió con especial excitación en Vilaxoán, que se desplazó en masa al palacio municipal de la capital provincial, con lleno absoluto. En el cuarto asalto, Pantera ganó por K. O. Ya era un ídolo, pero ahí se convirtió en mito y en el orgullo de un pueblo.

“Hoy en día Felipe hubiera tenido una carrera incluso más brillante”, comenta Planas. “En aquella época no había categorías intermedias, él daba perfectamente el peso de 86 kilos, pero competía con gente de más de 90”. De hecho, uno de los entrenadores que tuvo el mexicano Julio César Chávez trató de persuadir a Pantera para que cruzase el charco cuando se instauró el peso crucero en 1979. “Sabían que tenía el potencial para ser campeón del mundo en esta categoría, pero le tiraba demasiado Galicia y no se planteó irse a Estados Unidos”.

El vilaxoanés siempre contó con el respaldo de sus vecinos, que le acompañaban a todos los combates en Galicia Cedida por su hija Loli

Llevaba cinco meses con el cinturón de campeón nacional cuando le tocó defenderlo por primera vez. Fue en Zaragoza ante Benito Escriche, al que ganó en seis asaltos. En abril del 1979 venció al balear Francisco Fiol en nueve.

Evangelista no pudo con él

Tres meses después Pantera se cruzó con Alfredo Evangelista en Pontevedra en un combate icónico en su carrera.

Subirse al ring con el uruguayo eran palabras mayores. Evangelista había noqueado a Jose Manuel Urtain tres años antes en Madrid. Ya con la nacionalidad española, peleó por el título mundial con Muhammad Alí, en Maryland en 1977, perdiendo a los puntos en 15 asaltos. Poco después se proclamó campeón de Europa ante el francés Lucien Rodríguez, título que conservó hasta en cuatro ocasiones. En 1978 Evangelista se midió en Las Vegas a Larry Holmes con el título mundial otra vez en juego, pero perdió por K.O en el séptimo. Sólo unos meses antes de disputarle el nacional a Pantera en la ciudad del Lérez, había perdido el cetro europeo ante el italiano Lorenzo Zanon a los puntos. Fue entonces cuando los promotores se plantearon esta pelea, en la que evidentemente el vilaxoanés no partía como favorito, por experiencia y “punch”. Pero tras diez asaltos el resultado fue de nulo, por lo que Pantera conservó su cinturón.

El boxeador vilaxoanés logró K.O en trece de sus veinteseis victorias Cedida por su hija Loli

En Turín contra Zanon

Se le abrió la puerta para disputar el título continental. En octubre de 1979 peleó en Turín contra Zanon, que le ganó por puntos tras doce asaltos. El italiano, que le sacaba un par de centímetros y diez kilos, hizo valer su mayor bagaje y retuvo el cinturón. Por su parte, Felipe Rodríguez empezó a encadenar combates internacionales para adquirir la experiencia que demandaba una nueva tentativa el título de campeón de Europa. Perdió en Bruselas contra Albert Syben, ganó en el Palacio de Deportes de Riazor a Tony Moore y en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, en Santander, a Dragomir Popovic. También venció al hispano-argentino Avenamar Peralta en Pontevedra, conservando el cinturón nacional, a Ali Lukusa en Madrid, a Terry O`Connor en Lugo y a Horst Lang en A Coruña.

En enero de 1981 viajó a Mallorca para defender su corona de nuevo ante Evangelista, que no pudo con el gallego porque el combate acabó en nulo tras diez asaltos. Pantera pudo medirse entonces al francés Lucien Rodríguez, en Pontevedra, aunque sin el cetro continental aún en juego. Fue descalificado en el quinto asalto tras morder en el hombro al galo, 16 años antes del incidente entre Tyson y Holyfield. La decisión arbitral fue muy polémica. El público enfureció y volaron las sillas por el ring. La Union Europea de Boxeo decidió que se repitiese el combate, también en Pontevedra, cuatro meses después.

Con Alain Delon en París

Pantera se había preparado volviendo a ganar a Peralta a los puntos, en su enésima defensa del Campeonato de España. El segundo combate con Lucien en Pontevedra acabó en nulo. El sueño de ser campeón de Europa no estaba lejos. Y tuvo su segunda y última oportunidad en París en noviembre de 1981. El promotor del combate fue el actor Alain Delon, amigo personal de Lucien. Los tres posaron antes de la pelea en el Estadio Pierre de Coubertin. “Felipe siempre bromeaba diciendo que él era más guapo que Delon”, comenta Teófilo, que destaca que “tenía mucha retranca”, de la que años después hizo gala cada viernes en la TVG en el programa Luar, junto a Xosé Ramón Gayoso. El desenlace del combate fue una victoria de Lucien a los puntos.

Pantera compitió en peso pesado contra rivales de mayor tamaño Cedida por su hija Loli

Aquel era el momento álgido de su trayectoria deportiva, que continuó durante seis años más, conservando el título nacional en el mencionado combate contra Varon en Vilagarcía en 1982, y contra Antxon Iraeta en dos ocasiones, en Tenerife y en Bilbao. En la etapa final de su carrera fue cuando sufrió sus derrotas más significativas, ante el italiano que fue campeón mundial Francesco Damiani, ante el gigante Adilson «Maguila» Rodríguez en Brasil, y ante el campeón sudafricano Pierre Coetzer en Johannesburgo. Su último combate fue en agosto de 1987 en Vilagarcía ante el el francés Jean Maurice Chanet, al que venció a los puntos.

Se retiró llevándose el cinturón de campeón de España y logrando 13 de sus 26 victorias por K.O. “Era un hombre que amaba el boxeo”, recuerda el presidente de la Federación Gallega. “Se fue muy joven. Me dio mucha pena”, lamenta Teófilo. Los años pasan, pero la leyenda de Felipe “Pantera” perdura. Ídolo de Vilaxoán.

Ningún boxeador en España logró derrotar al vilaxoanés durante una década Cedida por su hija Loli