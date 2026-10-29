Vilagarcía acoge el domingo el Memorial Pantera Rodríguez con una velada de boxeo con ocho combates

Branyel Suárez, del Boxeo Umia de Cambados, tratará de revalidar su título de campeón gallego Neo Pro en 65 kilos cedida

El II Memorial Pantera Rodríguez constará de ocho combates, con dos títulos del Campeonato de Galicia Neopro en juego. Uno de ellos en el peso gallo (54 kilos) con presencia de la vilagarciana Yara Tristán, que se medirá a la santiaguesa Mar Prieto en un combate muy especial al ser en casa. También se dirimirá el titulo del Campeonato Gallego Neo Pro en superligero masculino (65 kilos), con Branyel "Hurácan" Suárez, del Boxeo Umia de Cambados, tratando de revalidarlo. El joven dominicano afincado en Caldas, que se entrena a las ordenes de Carlos Padín y ya participó en Campeonatos de España con la selección gallega de boxeo, se enfrentará al ourensano Luis Arturo Piza.

La vilagarciana Yara Tristán, que se medirá a la santiaguesa Mar Prieto, peleará por el título gallego de peso gallo cedida

En el resto de combates amateurs habrá una notable representación de boxeadores arousanos, desarrollándose a tres asaltos. Pedro Fernández (Boxeo Arousa) peleará con Cibrán Santiago (Thunder), Miguel Hernández (Arousa) con David Vidal (David Burgos de Pontevedra) en 60 kilos; Kevin Cardalda (Arousa) contra Lucas Hermida (Thunder) en 70 kilos; Mateo García (Umia) con Lucas Refojo (David Burgos) en 50 kilos; y Beatriz Padín (Arousa) contra Antía García (Umia) en 60 kilos, Además habrá un combate de exhibición de boxeo adaptado, ya que el evento tiene carácter inclusivo.

El donativo de la entrada son 15 euros para disfrutar más de dos horas de velada. "Esperemos que la gente se lo pase bien porque es un buen espectáculo", dice Manolo Planas, presidente de la Federación Gallega. "Además rendiremos un merecido homenaje a Felipe, con su familia presente", entre las que estarán su mujer y sus hijas.