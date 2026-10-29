Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Vilagarcía acoge el domingo el Memorial Pantera Rodríguez con una velada de boxeo con ocho combates

Se pondrán en juego  dos títulos del Campeonato de Galicia Neopro, con presencia de la vilagarciana Yara Tristán y el caldense  Branyel "Hurácan" Suárez. Las entradas cuestan 15 euros

Gonzalo Sánchez
29/10/2026 20:25
Branyel Suárez, del Boxeo Umia de Cambados, tratará de revalidar su título de campeón gallego Neo Pro en 65 kilos
Branyel Suárez, del Boxeo Umia de Cambados, tratará de revalidar su título de campeón gallego Neo Pro en 65 kilos
cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El II Memorial Pantera Rodríguez constará de ocho combates, con dos títulos del Campeonato de Galicia Neopro en juego. Uno de ellos en el peso gallo (54 kilos) con presencia de la vilagarciana Yara Tristán, que se medirá a la santiaguesa Mar Prieto en un combate muy especial al ser en casa. También se dirimirá el titulo del Campeonato Gallego Neo Pro en superligero masculino (65 kilos), con Branyel "Hurácan" Suárez, del Boxeo Umia de Cambados, tratando de revalidarlo. El joven dominicano afincado en Caldas, que se entrena a las ordenes de Carlos Padín y ya participó en Campeonatos de España con la selección gallega de boxeo, se enfrentará al ourensano Luis Arturo Piza.

La vilagarciana Yara Tristán, que se medirá a la santiaguesa Mar Prieto, peleará por el título gallego de peso gallo
La vilagarciana Yara Tristán, que se medirá a la santiaguesa Mar Prieto, peleará por el título gallego de peso gallo
cedida

En el resto de combates amateurs habrá una notable representación de boxeadores arousanos, desarrollándose a tres asaltos. Pedro Fernández (Boxeo Arousa) peleará con Cibrán Santiago (Thunder), Miguel Hernández (Arousa) con David Vidal (David Burgos de Pontevedra) en 60 kilos; Kevin Cardalda (Arousa) contra Lucas Hermida (Thunder) en 70 kilos; Mateo García (Umia) con Lucas Refojo (David Burgos) en 50 kilos; y Beatriz Padín (Arousa) contra Antía García (Umia) en 60 kilos, Además habrá un combate de exhibición de boxeo adaptado, ya que el evento tiene carácter inclusivo. 

El donativo de la entrada son 15 euros para disfrutar más de dos horas de velada. "Esperemos que la gente se lo pase bien porque es un buen espectáculo", dice Manolo Planas, presidente de la Federación Gallega. "Además rendiremos un merecido homenaje a Felipe, con su familia presente", entre las que estarán su mujer y sus hijas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620