Llega el “derbi do Albariño”

Cheri Gómez, capitán del CD Ribadumia, y Fran Álvarez, capitán del Club Juventud Cambados Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados y el CD Ribadumia se verán las caras este domingo a las 12:00 horas. Burgáns será el escenario para el primer derbi de los de Pénjamo, pero no para los aurinegros, que ya se vieron las caras con el Villalonga FC en las primeras jornadas.

Ambos equipos llegan en dinámicas positivas, aunque los resultados los colocan en puntos opuestos de la tabla clasificatoria de Preferente Sur. Por un lado, el CJ Cambados se posiciona como sexto clasificado con 14 puntos y solo una derrota en las últimas cinco jornadas. El Ribadumia, por su parte, es duodécimo con 11 puntos.

“Llegamos bastante bien, recuperando un poco las sensaciones en las últimas semanas. Ahora venimos de dos victorias consecutivas y un empate y bueno, poco a poco vamos acoplando todas las piezas”, señala Fran Álvarez, capitán del CJ Cambados.

“Después de haber ganado el domingo pasado llegamos reforzados, y sobre todo, después de haber perdido el primer derbi con el Villalonga, con ganas de dar buena imagen. Un derbi siempre es especial y ahora más por ser en Cambados”, dice Cheri, capitán del Ribadumia.

Cheri Gómez y Fran Álvarez GonzaloSalgado

Dos comienzos distintos de temporada que ahora se dan cita en un renovado Burgáns con el objetivo de seguir sumando puntos. “Veo bien nuestro inicio pero se me queda un poco la espinita porque el equipo no se ve inferior a ningún rival, todo lo contrario. En muchos momentos somos capaces de someter al otro equipo, pero al final los pequeños detalles nos están marcando la clasificación”, explica Cheri.

“Está todo muy ajustado, pero me quedo con la sensación de que, aún siendo un recién ascendido, en muchos momentos de los partidos somos superiores al rival”, recalca el capitán.

Mientras el Ribadumia mantiene a la mayor parte de su bloque, en el Cambados reinan muchas caras nuevas. “Al principio aún te estás conociendo, creo que solo quedamos seis del año pasado. La verdad es que se ve que tenemos un grupo humano muy bueno y en el campo mejoramos semana tras semana”, explica Álvarez.

“No sabíamos cómo iba a ser todo después del descenso, porque siempre es complicado y más al ser mucha gente nueva. Pero de momento va bien la cosa, seguramente se puede decir que mejor de lo que esperábamos”, remarca el capitán cambadés.

Las bajas fueron uno de los grandes hándicaps a los que tuvo que hacer frente el Ribadumia en su regreso a Preferente. “Puede ser que afectara, pero cuando haces una plantilla ya cuentas con ello. Al igual que nosotros, el resto de equipos también las tienen en mayor o menor medida”, dice Cheri.

Los dos conjuntos trabajan para conseguir reducir la cifra de tantos encajados, algo que hasta ahora está siendo el mayor lastre de ambos cuadros.

“Es un poco de compromiso por parte de todos el aplicarse un poquito más. Ser más agresivos e intentar que los rivales no estén cómodos. Antes también encajábamos con más facilidad y ahora estamos como bloque un poquito mejor. En esta categoría, si no encajas, ya tienes mucho hecho”, explica Fran Álvarez.

“La defensa es algo en lo que insistimos mucho, porque realmente hacemos gol con más o menos facilidad, pero nos está lastrando mucho el tema de encajar tantos goles. En cada partido al final encajamos mínimo uno, entonces ya partes con ese pequeño hándicap”, expone Cheri. “Lo estamos trabajando porque sabemos la importancia que realmente tiene”, insiste.

El juego

Más allá de las emociones intrínsicas de un derbi, que ambos tratarán de controlar, la cita pone el foco sobre el estilo de partido que planteará cada uno de los entrenadores.

“Jugar un derbi siempre es bonito. Ellos están haciendo un buen inicio, compitiendo muy bien desde su ascenso, y creo que va a ser un partido muy complicado”, comenta Fran Álvarez.

“Creo que le están tomando el pulso a la categoría. Retocaron algunas piezas con Gregor, por ejemplo, y luego tienen muy buenos jugadores en los tres cuartos, como Cheri, que les da muchísimo”, destaca el capitán del Juventud Cambados.

“Me imagino que va a ser un partido en el que los dos vamos a querer ganar. El Cambados viene de otra categoría y a lo mejor debería de llevar el peso del partido, pero nosotros vamos a plantar cara y de ser nosotros mismos”, expone Cheri.

“Trataremos de hacer todo lo que nos llevó hasta donde estamos ahora, y básicamente fue todo a través del balón. Ser intensos y buscar constantemente la portería rival, tenemos que minimizar su contragolpe”, concluye.