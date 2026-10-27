“El equipo tiene hambre”, dice Jose Tizón para explicar el liderato del CD Boiro

Jose Tizón da instrucciones a sus jugadores durante el último partido de liga en Barraña ante el Gran Peña Mónica Ferreirós

El CD Boiro domina con puño de hierro la Tercera RFEF tras los dos primeros meses de liga. El equipo de José Tizón es líder con 19 puntos de 24 posibles. Es el menos goleado del grupo y encadena 270 minutos sin encajar y tres victorias consecutivas por la mínima. Está mostrando regularidad y fiabilidad, a pesar de que el técnico reparte minutos entre la plantilla, hasta el punto que en sólo ocho jornadas los 22 futbolistas han sido titulares al menos una vez. Tras ganar al Viveiro en Barraña Tizón hizo ocho variaciones en la alineación para el duelo ante el Alondras, que el Boiro también solventó 0-1. Y este domingo, en la victoria ante el Gran Peña, introdujo cuatro cambios en el once respecto a Cangas.

“Hemos mejorado mucho el nivel de la plantilla, tenemos posiciones dobladas y muy parejas, confiamos en todos los jugadores y por eso buscamos a los más adecuados para cada partido y cada contexto”, explica Tizón sovre este reparto de minutos que está llevando a cabo desde el inicio de liga. “Prácticamente no hay titulares ni suplentes”.

Todo funciona en Barraña, donde el objetivo esta temporada es jugar el play-off, aunque es inevitable que la afición no se ilusión con algo más a tenor de la marcha del equipo en este primer cuarto de calendario. “El equipo tiene hambre”, destaca su entrenador. “Estamos saliendo con intensidad a los partidos, los jugadores son solidarios a la hora de atacar y defender”, apunta como clave del gran rendimiento del Boiro. El vigués, de todas formas, sabe que aún hay margen de mejora “en todas las facetas del juego, en la fase ofensiva creo que podemos generar más y mejorar la eficacia, y en la defensiva creo que podemos conceder todavía menos”, en relación a que tres de los seis goles encajados llegaron en acciones de balón parado.

Si alga caracteriza a los equipos de Jose Tizón es la solidez defensiva. “Para mí es muy importante, tenemos que mantenerla porque va a ser lo que nos permita seguir en los puestos altos de la clasificación”. Y es que es consciente de que ha mejorado la plantilla en ataque con los fichajes este verano, sin dependencia de un único goleador, ya que estos se están repartiendo entre varios: Insua (3), Juanma y Landeira (2), Óscar, Juan Cambón y Juanpa (1).

El extraordinario inicio de temporada está levantando expectación e ilusión en Boiro. Algo que se percibe en el ambiente. “La afición se está enganchando mucho al equipo, cada vez vemos más gente en Barraña animando, las Krusadas llevan en volandas al equipo y esperamos que siga esta comunión porque va a ser la que nos lleve a conseguir los objetivos”.

El domingo a las 17 horas el líder visita en el Manuel Candocia al Somozas, filial del Racing de Ferrol, un rival llamado a ocupar puestos de play-off a final de temporada de acuerdo a la plantilla que confeccionó, pero de momento le está costando sumar victorias y está en la parte baja de la tabla a 12 puntos del Boiro.