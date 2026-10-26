El San Martín cede el liderato al Cidade de Ribeira antes de recibirlo en Vilaxoán

El golazo de Grajales en Soutomaior no le sirvió de nada al San Martín, que vio cortada su racha triunfal Mónica Ferreirós

El Cidade de Ribeira es el nuevo líder del grupo V de Primera Futgal. El equipo de Manuel Ángel le hizo una "manita" al Atlético Combarro y se vio beneficiado del inesperado tropiezo del San Martín en el campo del Soutomaior (2-1), que hace caer al tercer puesto a los de Vilaxoán antes de verse las caras en la próxima jornada con los ribeirenses.

El Cidade le ha tomado definitivamente el pulso a la competición. Va lanzado. El Combarro, que llegaba segundo e invicto a A Fieiteira, se llevó un severo correctivo con los goles de Molinos, Abi Romero, Dani Lustres y Nacho Figueira. Es la quinta victoria seguida del Cidade de Ribeira, que ha marcado 12 goles en los últimos tres partidos y sólo ha encajado uno.

El fin de semana defenderá su condición de líder, que comparte con un Arcade que tampoco afloja tras golear 1-4 al Flavia, en Vilaxoán ante un San Martín herido. Y es que el equipo de Pedro Carregal perdió en Soutomaior un partido que fue igualado en el primer tiempo, pero en el que los visitantes fueron muy superiores en el segundo, perdonando ocasiones muy claras, enviando un balón al poste y fallando a portería a vacía, hasta que llegó el 0-1 obra de Grajales con un balón que puso en la escuadra. Los vilaxoaneses volvieron a gozar de ocasiones muy claras para el 0-2, sobre todo a través de Carlo y Hugo Abalo. No cerraron el partido y se les escapó en los últimos minutos, en una acción de saque de banda y centro al área y en una contra tras un córner a favor. "Estamos fastidiados porque fue un partido que debimos ganar por ocasiones", lamenta el técnico. "Si queremos estar arriba tenemos que cerrar los partidos y mantener la portería a cero, que nos está costando mucho", reflexiona tras ver cortada su racha de seis victorias seguidas y antes del gran duelo contra el Cidade de Ribeira, al que considera el mejor equipo de la categoría.

Por su parte, el CD Unión consiguió su tercera victoria seguida al ganar 4-1 al Spor Estrada, por lo que el equipo de Luisito González prosigue su remontada en la clasificación. Marcaron Piñeiro (2), Chuso y Rebo en los primeros veinticinco minutos, por lo que el partido quedó liquidado muy rápido. El Cordeiro, por su parte, perdió 3-2 en Pontecaldelas tras nivelar en dos ocasiones el marcador por medio de Rubén Martínez y Brais García, pero a falta de cinco minutos llegó el tanto que dio la victoria a los locales. El Umia también cayó en su visita a Campolameiro (2-1), por lo que también se queda en mitad de la tabla. El Abanqueiro está en descenso tras caer 4-1 en Monteporreiro, mientras que el Amanecer y Caldas empataron 2-2 en Lampáns en un duelo en el que el equipo de Lino González niveló en dos ocasiones un marcador adverso, por lo que sigue en línea ascendente y sale de puestos de descenso.

Derrota del CD Grove en Segunda

El Romay cortó la dinámica ganadora del CD Grove al imponerse 2-1 en el Velódromo con un gol de Jose Pérez a siete minutos del final en un partido en el que los locales vieron muchas tarjetas amarillas. Es la segunda victoria en liga del Romay, que le permite instalarse en mitad de a tabla, mientras los grovenses caen al cuarto puesto, a tres puntos de los colíderes Bueu, que ganó 3-1 al Dorrón, y San Adrián.

En otro derbi el Noalla ganó 2-1 al Zacande y sigue en zona de play-off, que ronda el Pontearbelas gracias a su victoria en el duelo de rivalidad local con el Vilanova FC (0-1). El Deiro se mantiene colista tras ser goleado por 5-1 en Cesantes, mientras que el Faxilde también sigue mirando hacia abajo tras perder en casa 1-2 con el A Lama.