El Atlético Villalonga alarga su dinámica ganadora en Tercera RFEF al golear al Orzán

El Atlético Villalonga volvió a ganar y se jugará el liderato la próxima ssemana en casa ante el Friol da

El Atlético Villalonga encadenó su cuarta victoria seguida, la sexta en siete partidos, al derrotar en A Coruña al Orzán por 0-3 con goles de Sabela Gómez, Emma Domínguez y Alba Baz. El equipo que entrena Fran Doval se mantiene segundo a Tercera RFEF, ahora a un único punto de un Friol que se dejó sus primeros puntos al empatar en casa con el Victoria FC de Santiago. De forma que en la próxima jornada las celestes recibirán a las lucenses con el primer puesto en juego.

Por su parte, el EFM Concello de Boiro empató 2-2 en Vista Alegre ante el San Pedro en un partido que encarriló en la primera parte con los goles de Iria Otero y Carla Sanda, pero se le complicó antes del descanso cuando recortó distancias Alba Martínez, protagonista también del tanto del empate a falta de un cuarto de hora. Las boirenses están en mitad de la tabla, en el noveno puesto con 7 puntos.

En Primera Autonómica, mala jornada para el filial del Atlético Villalonga y para el Atlético Arousana, que cosecharon derrotas. Las vilagarcianas perdieron 2-0 en el campo Mirador de Beade ante el Lóstrego B, mientras que el joven equipo celeste cedió 1-2 ante el Pontecaldelas. El tanto local fue obra de Yanina Rodríguez. El Arousana se queda tercero, con 13 puntos, tres más que el Villalonga B, que es quinto.

Por último, en Segunda Autonómica, el Chispa goleó al San Mateo 4-1 con Tania Núñez como protagonista al anotar un "hat-trick", por lo que es líder de su grupo empatado a 13 puntos con el Teus. El Caldas también doblegó 4-0 al Louro Tameiga con goles de Laura Torres (2), Estela Regueiro y Raquel Capa, mientras que al Cambados le tocó descansar por calendario.