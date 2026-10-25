Un tempranero gol de Capelo da un justo premio al Villalonga

El equipo de Roberto Lázaro se reencontró con la victoria tras ganar al Juvenil en San Pedro Gonzalo Salgado

El Villalonga se reencontró con la victoria al derrotar al colista Juvenil de Ponteareas con un tempranero gol de Iván Capelo de cabeza, por lo que se consolida en la zona de play-off y recorta puntos con Marín y Lemos, que empataron en el duelo en la cumbre de esta jornada.

Herido por las dos últimas derrrotas, el equipo de Roberto Lázaro salió dispuesto a mandar, dominando y presionando en campo contrario. Y no tardó en encontrar premio a su plan proactivo. A los ocho minutos tejió una acción larga que nació en la derecha. Michael jugó para Marcos Blanco, que llevó el balón a la banda izquierda, donde maniobró Maikel para sacarse un muy buen centro al área pequeña que cabeceó Capelo. Aunque el portero Sergio llegó a tocar el balón no pudo evitar que este se fuese a la red.

A partir de ahí el Villalonga tuvo el partido controlado y generó bastantes ocasiones, llegando mucho por fuera, pero le faltó puntería para aumentar la cuenta. Jorge Millán, con dos remates de cabeza, Capelo, Maikel y Marcos Blanco gozaron de ocasiones claras, pero el 2-0 se resistía. El Villalonga se fue al descanso con al sensación de no haber cerrado el partido e incidió en mantener el nivel de agresivad y ambición en ataque sin descuidar el objetivo de no encajar, tras lo ocurrido en las dos jornadas anteriores. Los celestes empezaron muy bien, generando mucho, pero tampoco lograron el segundo, por lo que poco a poco el nerviosismo se fue apoderando del equipo y el Juvenil avisó con un disparo al poste. Fueron momentos de dudas e imprecisiones que el Villalonga resolvió con solidez defensiva, reactivándose con los cambios y volviendo a perdonar ocasiones para sentenciar. Al final defendió bien el juego directo del Juvenil, por lo que vuelve a la senda de la victoria.