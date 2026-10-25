La reacción del Sigaltec no fue suficiente para ganar al Novobasket

El Sigaltec perdió ante un rival directo en un partido de poco acierto en el que se soltó en la segunda parte y estuvo cerca de remontar Mónica Ferreirós

No pudo ser. El Sigaltec se quedó muy cerca de lograr la remontada ante el Novobasket en el Sara Gómez, pero acabó cediendo por 4 puntos (77-81) un partido en el que volvió a competir bien pero no fue suficiente para conseguir su segunda victoria en Tercera FEB. Nada tuvo que ver el partido con el precedente de la Copa, como ya adelantó el técnico local Luis Gabín, cuyo equipo empezó bien el partido, tratando se jugar a su ritmo sin que los vigueses pudiesen encontrarse cómodos ni acertados en el tiro exterior. Fue en la pintura, con el pívot danés Stubkjaer, donde el equipo que entrena Yago Rodríguez encontró ventajas, ya que los vigueses no tuvieron el día en el tiro exterior.

El Sigaltec se encontró una defensa muy cerrada y tuvo que atacar contra zona, lo que en algún momento le incomodó y no le permitió llevar el ritmo del partido. El Novobasket dominó el rebote y se fue al descanso en ventaja por un tanteo de 32-41.

En el tercer cuarto la diferencia se fue hasta los 17 puntos (39-56), que hacía presagiar que el partido se podía poner muy de cara para los visitantes. Fue entonces cuando el Sigaltec no tiró la toalla, apoyándose en su defensa, fue encontrando su ritmo de juego, con el base Adrián Álvarez y el alero Jorge Rodríguez liderando la reacción. Poco a poco el BBC fue reduciendo la diferencia hasta llegar a ponerse a dos (75-77) a falta de 46 segundos.

El partido se decidió en un final ajustado, en el que el Sigaltec dispuso de un triple para ponerse por delante, pero no entró, y en la acción siguiente los vigueses se pusieron cuatro arriba con dos tiros libres. El grovense Daniel Benavides, también desde la línea de personal, sentenció el duelo para los visitantes, dejando sin premio la reacción y rebeldía mostrada por los vilagarcianos, que se quedan con un balance de una victoria y tres derrotas, el mismo que presenta ahora su rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría, objetivo que ambos comparten.