El Ribadumia vence y convence en A Senra para golear al CP Alertanavia

Fran Blanco durante un partido en casa GonzaloSalgado

El CD Ribadumia cosechó una importante victoria por 3-1 en A Senra ante el Alertanavia. Ya en la primera mitad, los locales se mostraron muy superiores, especialmente en el último tercio, y es que pudieron llegar al descanso con un resultado mucho más amplio que el 2-0, obra de Sidibé y de Nico para adelantar a los aurinegros.

Los visitantes salieron esperando en bloque medio, con una defensa muy adelantada. Los dos primeros goles vinieron en un centro de banda, con Sidibé y Nico rematando ambos en el corazón de área sin marca. Además, los de Fran Blanco consiguieron un mano a mano de Pedro contra Juan que lo paró fuerte abajo, y otro mano a mano de Cristian, que la intentó picar pero el arquero leyó bien la jugada.

Manu tuvo otra clara desde la frontal con un balón cruzado. En la segunda mitad el Alertanavia intentó apretar alto. Los locales tuvieron dos ocasiones claras, de Pedro y Cheri para sentenciar el partido.

Los aurinegros fueron perdiendo el balón, y en un forcejeo desde fuera del área entre Bascoy y Nogueira, el colegiado señaló penalti. En una contra iniciada por Gregor, Joel Rebolo remató al palo corto.