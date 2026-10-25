El Portonovo cede en su visita a una Sarriana que aspira a todo

portonovo once

El Portonovo SD no pudo regresar con los tres puntos de A Ribela. Los de Minso Vidal cedieron por un 2-1 ante la SD Sarriana en un partido en el que tuvieron opciones reales de sumar tras empezar adelantándose en el marcador.

Durante la primera mitad ninguno de los dos equipos mantenía un serio control del partido, aunque los locales mantenían más la posesión del balón. Por su parte, los arlequinados tuvieron las dos ocasiones más claras de los primeros 45 minutos, una de ellas un disparo de Charly.

Tymo siguió avisando con dos oportunidades más de estrenar el marcador hasta que llegó el gol al borde del descuento. Así, los de Minso llegaron a la segunda mitad con ventaja.

Tras el descanso, y con el marcador en su contra, la Sarriana comenzó a tener más dominio con el esférico, pero las ocasiones seguían sin llegar para los anfitriones.

El tanto del empate llegó en una jugada en la que no llega la ayuda de Escuder y Cabarcos consiguió anotar un golazo desde la frontal del área. A partir de ahí, los de Alberto Mariano siguieron apretando. En una transición, y tras dos rechaces, Osian consiguió anotar el segundo de volea. El Portonovo tuvo dos acciones de Yoel y Caride en las que señalaron fuera de juego, además de una ocasión clara de Iker Escudero.