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Deportes

El Cortegada encaja en Alcobendas su primera derrota en liga

El acierto en el triple en la primera parte decantó el partido para las locales (85-71

Gonzalo Sánchez
25/10/2026 19:02
La norteamericana Brans fue eliminada con cinco faltas
La norteamericana Brans fue eliminada con cinco faltas
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El Mariscos Antón Cortegada encajó su primera derrota de la temporada al perder 85-71 en el pabellón madrileño Antela Parada ante un Grupo Interbus Alcobendas que tuvo mucho acierto en el tiro exterior. Fueron seis los triples que anotaron las locales ya en el primer cuarto, tres de ellos consecutivos en los dos últimos minutos que les dieron una renta de diez puntos. Hasta ese momento el duelo estaba equilibrado, con las visitantes tratando de sacar ventaja cerca del aro con sus pívots. El recital en el tiro exterior de las madrileñas se prolongó en el segundo cuarto. 

Paula González, Natalie Kalaydjiev y Natalia Figueroa estaban desatadas, por lo que las tentativas del Cortegada para volver a meterse en el partido fueron improductivas. Al descanso Alcobendas llevaba 10/21 en triples. Este acierto lo unió a una buena defensa sobre sobre las exteriores visitantes, con dificultades para generar ventajas desde el uno contra uno, sin puntería en el lanzamiento y perdiendo demasiados balones, como en el caso de Lisa Tesson. La desventaja alcanzó los 16 al descanso (48-32) con un último triple de Marta Blanco y pese a los buenos minutos de Mario Angulo (11 puntos y 5 rebotes).

La segunda parte comenzó igual. Las madrileñas siguieron entonadas y cómodas en ataque y pusieron la ventaja por encima de la veintena. Demasiado lastre para el Cortegada, que no bajó los brazos, aunque no pudo cambiar la inercia del partido, con su rival rebosante de confianza (73-52 al final del tercer cuarto). En el último el Cortegada jugó sus mejores minutos, lo que le sirvió para maquillar el marcador hasta el 85-71 final tras endosar un parcial de 12-19, con María Angulo y Cris Loureiro como máximas anotadoras del equipo con 19 y 14 puntos respectivamente.

Las madrileñas igualan en la tabla a las arousanas con un bagaje de tres victorias y una derrota. El Cortegada pasa página, tras caer en una pista difícil y ante un rival con bastante talento individual y que está llamado a estar en las primeras plazas. La próxima jornada el equipo de David Bernárdez recibirá en el Sara Gómez al Real Canoe.

Alcobendas 85-71 Cortegada

Alcobendas: Paula González (12), Claudia del Amo (16), Clara Rodríguez (6), Lucía Togores (10), Natalia Figueroa (18)- quinteto inicial- Marta Blanco (11), Carolina Penide (0), María Ayuso (0), Natalie Kalaydjiev (12), Isabel Camiña (0) e Irene Fernández (0).

Cortegada: Lisa Tesson (9), Sarah Brans (8), Cris Loureiro (14), María Angulo (19), Naroa Zabala (10)-quinteto inicial- Marta Sanmartín (0), Isa Cabello (0), Marta Maestro (7), Teresa Cabello (0) y Luisa Raida (4).

Parciales: 27-17/21-15/ 25-20/12-19.

Árbitros: Alejandro Bethencourt y Yago Leal. Señalaron 17 faltas a las locales y 18 a las visitantes. Eliminada Sarah Brans.

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