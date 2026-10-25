El Cambados cosecha una victoria en su visita al Atlético Arnoia

El Cambados sigue sumando victorias MONICA VILA

El Club Juventud Cambados cosechó una importante victoria en su visita al Atlético Arnoia. Los de Pénjamo se llevaron los tres puntos por un 1-2 gracias a los goles de Álex Guillán y Antón.

El encuentro contó con muchos duelos físicos y disputas por los segundos balones en el área. La primera ocasión de peligro en el partido la firmaron los locales, con un disparo bajo de Isma que consiguió desviar Rulo para evitar el estreno del marcador en A Queixeira. Los visitantes reaccionaron con un remate de Antón que terminó por desviar la defensa del Arnoia, muy atenta en las acciones a balón parado.

En otro remate, Guillán consiguió adelantar a los de Pénjamo en el marcador tras múltiples llegadas al área. Los locales tuvieron dos acercamientos con cierto peligro para Rulo. El primero de ellos otro disparo de Isma que se fue alto y uno de Iker al lateral de la portería.

En la primera parte hubo mucha mas situaciones de áreas para ambos equipos pero las defensas se impusieron. Ya tras el descanso, los cambadeses tuvieron varios acercamientos.

El más claro un balon filtrado al espacio sobre Edi que se planta en el mano a mano y su disparo se va pegado al poste. Magisano consiguió empatar el encuentro con un gol después de un centro lateral, empujando así a los locales a tener más peligro en campo rival.

Pero los cambadeses supieron reponerse al 1-1, y en un córner que remata Fran, un defensor la saca bajo palos, pero en la acción inmediata los de Pénjamo lograron anotar el segundo tras un centro de Diego Iglesias que termina por rematar Antón en el último suspiro. En los últimos minutos el Cambados también tuvo varias situaciones de peligro y muy firmes en defensa.