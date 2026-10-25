El Boiro, a reafirmar su condición de líder a costa del Gran Peña

El lider Boiro espera a un rival combativo e incómodo esta tarde en Barraña Tania Martínez

Juega el líder. Juega el Boiro. A las 17 horas recibe en Barraña al Gran Peña en la octava jornada de Tercera RFEF en busca de una tercera victoria consecutiva, la sexta de la temporada. Los vigueses vienen de caer en Barreiro con el Céltiga y con 7 puntos están en la zona media baja. Se trata de un rival muy joven, que cambió prácticamente toda su plantilla este verano, pero cuenta con futbolistas a tener en cuenta como el mediapunta Róber Carril y el delantero Julius.

El equipo de Jose Tizón parte como favorito. Con la ayuda de su afición quiere matenerse en lo más alto de la tabla y seguir ofreciendo la sensación de empaque y fiabilidad. El entrenador local recupera al delantero Óscar y a Pablo Ozores, pero tiene la baja de Mateo, por una lesión muscular, mientras que Juanpa Barros arrastra molestias y es duda. "Habrá cambios en el once, como siempre porque tenemos una plantilla de nivel similar", advierte el técnico, que introdujo ocho variaciones en el último duelo en Cangas. "Buscamos la alineación más adecuada para cada partido".

Del rival, Tizón apunta que "cambió mucho su plantilla y quizá sea la más joven de la categoría después de la del Pontevedra B", pero eso no le impide tener "muchos jugadores con calidad y mucho pie, además tienen muy buenos mecanismos ofensivos y si están cómodos pueden someterte con balón y desgastarte", por lo que el entrenador boirista espera que el partido discurra por otro lado. "Julius me parece uno de los mejores delanteros de la categoría".

Tizón reconoce que su equipo está con muchas ganas de volver a Barraña y "tratar de brindarle otra victoria a nuestra gente". En caso de conseguirla, el Boiro firmaría el mejor arranque de su historia en la competición, superando los números de la temporada 2013-2014, en la que llevaba 18 puntos en los dos primeros meses y era líder, finalizando la liga tercero a un solo punto del título.