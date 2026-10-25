El Boiro domina, resiste y sigue líder de Tercera

Gonzalo Landeira fue el encargado de anotar el gol de la victoria MONICA VILA

El CD Boiro sigue líder de Tercera RFEF. Los de José Tizón vencieron por 1-0 al Gran Peña para afianzarse en el primer puesto, en un partido en el que fueron claramente superiores pero en el que también supieron sufrir en los últimos 10 minutos. Un remate de Landeira a centro de Mario Prol dejó los tres puntos en Barraña. Lo cierto, es que el resultado pudo ser mucho más abultado a favor de los de Tizón.

Los locales comenzaron más cómodos con balón y con mucha más presencia en campo rival. La primera ocasión clara de peligro la firmó Mario Prol, con disparo que tocó en el palo. El segundo aviso del Boiro lo dio Juanma, que falló un mano a mano con Grauman que ya se veía como gol. Por su parte, el Gran Peña tuvo un disparo aislado de Pablo que se fue por encima de los palos de Álex Vila.

Las gradas de Barraña estuvieron repletas MONICA VILA

El Boiro seguía insistiendo en el área rival. Así, Landeira disparó de nuevo a las manos de Grauman para seguir avisando a los visitantes. En una galopada de Mario Prol por la banda, el 10 puso el centro para que esta vez Landeira rematase y pusiera el 1-0 en Barraña.

Las imágenes del Boiro vs Gran Peña Más información

Landeira volvía a ser protagonista tras una recuperación de balón de Juanma. El 17 bórrense disparó con fuerza desde la frontal del área, obligando a Grauman a hacer una de las paradas más destacadas del partido. Juanma volvió a tener a sus pies el segundo del Boiro.

Tras una internada de Insua, el capitán volvió a ver como Grauman le paraba el mano a mano. Lo cierto, es que los de Tizón estaban perdonando demasiado en el área rival. Al borde del descanso, el Gran Peña tuvo un disparo dentro del área que se fue por encima de la portería de Vila.

Los jugadores celebran el gol de Landeira MONICA VILA

Segunda mitad

Tras el descanso, Tizón dio paso a Yosi por Breo Sio, mientras que los visitantes buscaban cerrar más los espacios para que el Boiro no pudiese transicionar con facilidad.

Insua disparó de volea desde la frontal con un tiro que rebotó en el palo y que dejó a las gradas con la boca abierta. Cambón estuvo cerca de anotar el segundo tras un pase raso de Enjamio ya en el área rival, pero Grauman se anticipó para mandar asío el esférico a saque de esquina.

Iago Martínez cumplió un destacado papel en defensa MONICA VILA

El Boiro seguía dominando en campo contrario y generando ocasiones de peligro, pero no lograban materializar para ganar con comodidad. Por su parte, el Gran Peña ganó en velocidad con la entrada de Julius Savin. La ventana de cambios ayudó al equipo visitante a presionar más en el área de los de Tizón.

Fue precisamente Savin quien tuvo la oportunidad del empate a sus pies, después de llegar al área por la banda y disparar a las manos de Álex Vila. El Gran peña fue ganando más peso en el partido con los cambios, pero no conseguían romper los esquemas del líder, que sufrió en los últimos minutos para poder sumar de nuevo tres puntos en casa. Los boirenses siguieron apretando hasta el final, con un gran trabajo defensivo para mantener el 1-0 en el marcador que los afianza en la primera plaza.