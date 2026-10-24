Pénjamo quiere un Cambados concentrado y ganador de duelos en el campo del Arnoia

El CJ Cambados viaja a Arnoia, donde no le espera un partido fácil Mónica Ferreirós

El CJ Cambados viaja a tierras ourensanas para medirse a las 16.30 horas al Atlético Arnoia en el campo de A Queixeira, con el objetivo de dar continuidad a la victoria lograda ante el Verín la semana pasada y superar en la tabla a su rival, con el que está empatado a 11 puntos.

Los cambadeses viajan con las bajas de Jardi, al que el miércoles operaron de rotura de ligamento cruzado, Tavares y Lezcano, que siguen en fase de recuperación Además de Mateo, pendiente de resultados de una resonancia. "El Arnoia es un equipo que mantiene un bloque compacto de los últimos años", destaca Pénjamo. "Además realizaron incorporaciones de mucho nivel en su parcela ofensiva". Destacando los ex del Barbadás Íker Gómez e Isma, además de Joni Magisano (Celanova).

"Será muy importante tener una concentración muy alta durante el partido ya que el escenario va a requerirlo", advierte el entrenador del Juventud, "es un campo de reducidas dimensiones donde pasan muchas cosas en poco tiempo". Pénjamo vuelve a destacar "igualar su intensidad en los duelos y estar muy concentrados en las situaciones de balon parado, ya que se van a dar mucho", como aspectos claves, como cada domingo.