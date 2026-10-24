Luis Carro advierte que la clasificación no refleja el potencial del Somozas

Odilo se está convirtiendo en un fijo en la defensa de tres centrales del equipo de Luis Carro Gonzalo Salgado

El Céltiga (12º con 9 puntos) recibe esta tarde a las 17 horas al Somozas (16º con 6 puntos) en la octava jornada de liga de Tercera RFEF. El equipo de Luis Carro quiere dar continuidad a la victoria lograda el domingo en Barreiro para seguir escalando en la tabla. El técnico vilanovés sigue sin poder contar con Rubi Casas, Samu Araújo, Sobrido y Fran López, por lo que podría repetir estructura, con tres centrales y carrileros, que tan buenos resultados le está dando en el aspecto defensivo (un gol encajado en los tres últimos partidos).

“Sabemos lo importante que es enganchar dos o tres victorias seguidas, a ver si somos capaces porque vamos a jugar ante uno de los mejores equipos de la categoría”, advierte Carro, que se deja engañar por lo que dice en estos momentos la clasificación. “De todo lo que pude ver hasta ahora, el Somozas es el equipo que más me gusto. Está pasando por ese tramo en el que hacen muchísimas cosas bien pero las áreas les están penalizando. Sin ir más lejos, el otro día se fueron 0-2 al descanso ante el Montañeros en dos acciones a balón parado, cuando lo lógico es que se fueran 3-0 ganando por todo lo que generaron”.

Y es que el filial del Racing de Ferrol aglutina mucho talento esta temporada, con jugadores como David Carballo, Iñaki Leonardo, Manu Núñez, Aldán, Lucas Camba, Charly López o Lucas Fanego. Además de Rubén Martínez “Rubo”, que se pierde la cita de esta tarde al igual que el central Joel López. “Tarde o temprano van a empezar a ganar, esperemos que no sea esta semana”, apunta el técnico local, que considera clave “hacer un partido de ritmo alto y estar acertados en las áreas, minimizando todo el potencial que tienen ellos”. Y es que Carro espera un partido de “muchísima dificultad”.

En los visitantes, Stili reconoce que “para nós é un partido importante porque non estamos nunha boa dinámica de resultados, aínda que estamos contentos a nivel de rendemento co que está a facer o equipo, xa que na maioría dos partidos estivemos por riba dos rivais, aínda que non se dan os resultados”.

Stili tiene la suficiente experiencia para sentirse tranquilo, sabedor de que su equipo le dará la vuelta a la dinámica. “O equipo está mentalizado para crecer dende a dificultade”. Sobre el Céltiga, el entrenador ferrolano apunta que “é un equipo moi ben organizado, con moita calidade nos obxectivos colectivos e talento individual para facer dano de diferentes maneiras”.

El Somozas llega a A Illa, “logo da mellor semana de adestramentos da temporada” y con buena mentalidad para iniciar su escalada en la tabla clasificatoria. Pero los rojiblancos juegan ante su afición y esperan que el Salvador Otero sea un fortín.