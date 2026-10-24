Evitar un intercambio de triples, clave del Sigaltec para tratar de tumbar al Novobasket en el Sara Gómez

El Sigaltec afronta un partido importante para calibrar su progresión a nivel de juego y madurez competitiva Gonzalo Salgado

El Sigaltec BBC recibe esta tarde en el pabellón Sara Gómez (19 horas) al Naiwan Detailing Novobasket en la cuarta jornada de liga de Tercera FEB. Los vigueses, recién ascendidos, llegan con un balance de tres derrotas tras ceder ante Caja Rural de Léon, Chantada y Gijón, pero con el precedente favorable de Copa Galicia del pasado mes, cuando se impusieron en Vilagarcía por un contundente tanteo de 68-93.

Luis Gabín dispone de toda la plantilla y dice que “el equipo está bien, metido y convencido de la importancia del partido”. La derrota en León sirvió de aprendizaje, “somos más conscientes de nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y ojalá seamos ya capaces de corregir algunas cosas que hemos hablado esta semana”, apunta al entrenador.

“Novobasket es un equipo que juega muy rápido en ataque, buscando los tiros abiertos desde esquinas desde los primeros segundos de la transición y con muchísimos jugadores peligrosos, que en cualquier momento pueden coger una racha y cambiar un partido”, analiza Gabín, sabedor de que los resultados del rival se explican desde la exigencia de su calendario y alguna lesión, que les ha obligado a tirar de jugadores júniors e incluso cadetes, con mucho talento pero inexperiencia, para completar el roster.

En el Sigaltec BBC no creen que el partido de Copa Galicia sirva como refercencia dadas las bajas en ambos equipos el mes pasado, pero sí lo consideran “un aviso del potencial de Novobasket”.

En sus opciones de poder sumar una segunda victoria en casa, Gabín habla de evitar “que el partido se convierta en un intercambio de triples”, sin perder "nuestra identidad en ataque, jugar rápido, no renunciar a tiros liberados y meterle ritmo al partido”. En cuanto al aspecto defensivo, “tenemos que ser capaces de obligarles a jugar más largo, que no tengan situaciones claras en los primeros segundos de la posesión o se nos complicará