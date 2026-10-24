El Villalonga quiere darse un baño de confianza a costa del colista
Los celestes vienen de dos derrotas y reciben a un Juvenil que encaja más de tres goles de media (17.30 horas)
El Villalonga tiene la oportunidad de cortar su mala racha en la tarde de este domingo tras las dos últimas derrotas, ya que recibe a las 17.30 horas en San Pedro al colista Juvenil de Ponteareas, que ha perdido seis de sus siete partidos y encaja más de tres goles de media. Los celestes esperan darse un baño de confianza y mejorar sus prestaciones de juego.
El técnico Roberto Lázaro tiene las bajas por lesión de Héctor (larga duración), Romay y Wachi, además de la de Pedro Delgado por sanción. "Estamos concienciados e traballamos toda a semana cunha moi boa predisposición á ser sólidos defensivamente, sabemos que é clave manter a portería a cero e a partir desta fase o equipo vai a crecer, sentirse protagonista e así poder dedicarlle a vitoria á nosa afección", explica el técnico. "Sabemos que desa maneira deixaríamos atrás estas últimas dúas derrotas e centrarnos únicamente en seguir nas posicións da zona alta da clasificación".
Al Juvenil le está costando bastante tomarle el pulso a la categoría, sobre todo en el aspecto defensivo, pero Lázaro no se fía. "É un equipo que ten unha base de xogadores que levan un tempo xuntos, saben perfectamente ó que xogan, nunca lle perden á cara ó partido, son moi competitivos e en calquer desconexión ou erro que poidamos ter teñen xogadores na fase ofensiva que te poden castigar, polo que a nosa concentración ten que ser máxima durante todo o partido", insiste.