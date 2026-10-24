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Diario de Arousa

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Deportes

El Villalonga quiere darse un baño de confianza a costa del colista

Los celestes vienen de dos derrotas y reciben a un Juvenil que encaja más de tres goles de media (17.30 horas)

Gonzalo Sánchez
24/10/2026 16:42
El Villalonga regresa a San Pedro con el objetivo de dar buena cuenta del colista
El Villalonga regresa a San Pedro con el objetivo de dar buena cuenta del colista
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El Villalonga tiene la oportunidad de cortar su mala racha en la tarde de este domingo tras las dos últimas derrotas, ya que recibe a las 17.30 horas en San Pedro al colista Juvenil de Ponteareas, que ha perdido seis de sus siete partidos y encaja más de tres goles de media. Los celestes esperan darse un baño de confianza y mejorar sus prestaciones de juego.

El técnico Roberto Lázaro tiene las bajas por lesión de Héctor (larga duración), Romay y Wachi, además de la de Pedro Delgado por sanción. "Estamos concienciados e traballamos toda a semana cunha moi boa predisposición á ser sólidos defensivamente, sabemos que é clave manter a portería a cero e a partir desta fase o equipo vai a crecer, sentirse protagonista e así poder dedicarlle a vitoria á nosa afección", explica el técnico. "Sabemos que desa maneira deixaríamos atrás estas últimas dúas derrotas e centrarnos únicamente en seguir nas posicións da zona alta da clasificación".

Al Juvenil le está costando bastante tomarle el pulso a la categoría, sobre todo en el aspecto defensivo, pero Lázaro no se fía. "É un equipo que ten unha base de xogadores que levan un tempo xuntos, saben perfectamente ó que xogan, nunca lle perden á cara ó partido, son moi competitivos e en calquer desconexión ou erro que poidamos ter teñen xogadores na fase ofensiva que te poden castigar, polo que a nosa concentración ten que ser máxima durante todo o partido", insiste.

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