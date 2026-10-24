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Deportes

El Ribadumia recibe al Alertanavia, el único equipo que todavía no ganó del grupo

Fran Blanco advierte que el rival "tiene menos puntos de los que merece por su juego" (17.30 horas, A Senra)

Gonzalo Sánchez
24/10/2026 16:05
Fran Blanco considera que los números del Alerta no se corresponden con sus buenas sensaciones de juego
Fran Blanco considera que los números del Alerta no se corresponden con sus buenas sensaciones de juego
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El Ribadumia regresa al campo de A Senra para medirse este domingo a las 17.30 horas al Alertanavia, rival directo en la pelea por la permanencia que es penúltimo con tres puntos, cinco menos que los aurinegros, gracias a sus tres empates. Y es que los vigueses son el único equipo de la competición que todavía no conoce la victoria.

Los locales siguen con su plaga las bajas, sin Matthew, Nico Fariña, Lucas García, Eloy Fariña y Novegil. Además, en el último entrenamiento sufrió una lesión muscular Fer Santaló, que también se pierde la cita, mientras que Antón es duda por molestias en el cuádriceps.

Fran Blanco advierte que el Alerta "tiene menos puntos de los que merece por su juego", además destaca que "son un equipo ofensivo, que quiere tener el balón para buscar la portería rival", por lo que apela a la concentración defensiva para contrarrestrarlo. "Es un equipo que inició la temporada muy temprano para competir enla Supercopa contra el Auriense, por lo que tienen ese ritmo alto desde la jornada uno".

El Ribadumia quiere resarcirse de la derrota en Beluso, dolorosa porque llegó en el tiempo de aumento. "Los chavales han trabajado mejor que nunca, con más intensidad y más ganas incluso que antes y la verdad que estoy muy orgulloso del grupo humano que tenemos. Esta mentalidad y manera de trabajar que tienen es lo que nos va a hacer seguir creciendo cada semana en la competición", dice con confianza el entrenador marinense de los de A Senra.

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