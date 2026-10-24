El Portonovo visita esta tarde a la Sarriana, principal candidato al título

Yoel Crespo controla el balón en el último partido en Baltar ante el Antela Mónica Ferreirós

El Portonovo (6º con 11 puntos) visita esta tarde a las 18 horas en el campo de A Ribela a una Sarriana (5ª con 11 puntos), que atraviesa por un momento delicado al encadenar tres jornadas sin ganar. El recién descendido es uno de los grandes favoritos al ascenso, pero la derrota en Somozas y los empates ante Arenteiro y Barco le obligan a no fallar esta tarde ante el equipo de Minso, que viaja sin presión pero con la ambición de volver a hacer las cosas bien y ser competitivo.

El delantero Vicente Schneider sigue siendo baja en los arlequinados. “Esperamos que la semana que viene pueda empezar a hacer cosas en campo”, comenta el técnico lilaino, que está consiguiendo que su equipo también marque una línea regular en Tercera. Hoy el Portonovo tiene un partido de mucha exigencia. “La Sarriana, por presupuesto, es un equipo que tiene que ser uno de los candidatos a pelear por el ascenso. Vamos a preparar el partido como contra cualquier otro rival, sabiendo que tienen jugadores de muy buen nivel que te pueden ganar un partido por talento individual”.

A Ribela no es un campo sencillo, amplio y de hierba artificial. Adaptarse y cuidar el balón es fundamental. “Es un campo muy exigente que nos obligará a competir ofreciendo nuestra mejor versión para tener opciones de ganar el partido”. Algo que los de Baltar ya consiguieron hacer en Poio hace dos semanas ante el Pontevedra B, al que ganaron 0-1tras estar siempre dentro del partido.

En los locales, Alberto Mariano tiene las bajas de Andoni y Hachen. "El Portonovo está haciendo muy buena temporada, es un equipo que encaja muy poquitos goles, muy compacto, y está demostrando que es muy difícil de superar", comenta el técnico santiagués. "A ver si si somos capaces de abrir la lata y, sobre todo, mejorar en la fase defensiva".