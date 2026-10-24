El Mariscos Antón Cortegada visita este domingo al Alcobendas, "un equipo fuerte que va a estar arriba"

El Cortegada viaja mañana a Madrid para enfrentarse a un rival que apunta a estar en la parte alta Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada viaja a Madrid para medirse este domingo por la tarde a partir de las 17 horas al Grupo Interbus Alcobendas en el pabellón Antela Parada. El equipo de David Bernárdez busca su cuarta victoria seguida ante un duro rival que presenta un balance de dos triunfos, ante Canoe por 86-79 y Gijón por 78-97, y una derrota, en Tenerife ante el CB Isla Bonita por 71-64.

Tras tres años en Liga Challenge y una renuncia por motivos económicos, el equipo madrileño pasó por Nacional hasta que decidió este verano comprarle la plaza en LF2 al filial de La Laguna Adareva, lo que le permitió traer de vuelta a jugadoras importantes como Lucía Togores, que el curso pasado jugó en Liga Femenina Endesa con el Leganés, Clara Rodríguez, que vuelve tras su paso por Leganés y Canoa en Challenge, o Natalia Figueroa (Canoe). Además de Marta Blanco, Isabel Camiña y Claudia del Amo, que el pasado curso eliminaron con Alcorcón a las vilagarcianas en la fase de ascenso.

"Ellas son un muy buen equipo, con jugadoras de mucho nivel como Lucía Togores y Clara Rodríguez", reconoce el técnico vigués David Bernández. "Tienen jugadoras contrastadas en Liga Challenge y en Liga 2. Es un equipo fuerte que va a estar arriba en la liga. Para nosotras este partido es un reto bonito porque el rival es como nosotras o incluso con más experiencia".

El Cortegada se desplaza en tren por la mañana a la capital con la duda de la andaluza María Sánchez, con problemas musculares en un aductor. Bernárdez reconoce que el viaje "es bastante cómodo", ya que la expedición no tendrá que madrugar y en poco más de tres horas se presentará en la capital, tras almorzar en el propio tren. Concluido el partido volverán a la estación y antes de medianoche estarán en Vilagarcía. "Estoy tranquilo porque la calidad del viaje es buena", algo que siempre afecta cuando se juega a domicilio en esta competición.

En Alcobendas, al Cortegada le espera un rival "versátil y móvil", que "juega mucho a ritmo" y aunque no tienen interiores de gran envergadura son muy buenas en la lectura de juego. "Son muy listas y entienden todo tipo de situaciones, por lo que es importante tenerlas controladas", advierte Bernárdez, que considera clave "llevar el tempo del partido, controlar a sus jugadoras determinantes y castigar el juego interior desde el tema físico". El técnico se muestra "tranquilo" y confía plenamente en su equipo.