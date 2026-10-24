El Céltiga se queda sin premio ante el Somozas

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No pudo ser. El Céltiga se quedó sin premio en el Salvador Otero en el férreo duelo ante la UD Somozas. Un penalti fallado por Cellerino dinamitó un enfrentamiento en el que los visitantes se quedaron los 10 en los últimos minutos para defender el definitivo 1-1.

Un gol de Gito desató la euforia local, pero a los pocos minutos el Somozas respondió con un empuje de Lucas Camba ante Guille, que tuvo que defender los palos locales a la media hora de partido por una lesión de Manu Táboas.

Durante los primeros minutos ambos se fueron alternando la posesión del esférico, sin generar ninguno peligro en las áreas. Los de Stili buscaban llegar con velocidad y encontrar el desajuste defensivo de los locales.

Una recuperación de balón de Sindo, que la puso de tacón para que Julio Rey centrase al área, fue la primera ocasión peligrosa del Céltiga. Llegó también la primera intervención de Táboas. Tras un robo de balón de Iñaki Leonardo, este puso la pelota a los pies de Lucas Camba, que disparó con fuerza al borde del área.

Sindo defiende un balón ante la presión de los jugadores del Somozas MONICA VILA

Anxo intentó un disparo desde fuera del área que se fue desviado. Sindo puso un balón largo para que Cellerino se colase en el área, pero Ivi llegó antes a cortar la acción.

Santi Figueroa puso el centro al área para que Cellerino rematase, pero la salida anticipada de Jan Danes impidió el primero de los locales. Los visitantes tuvieron una ocasión tras centro lateral que acabó en córner. Bruno disparó desde dentro del área para obligar de nuevo a Guille a salir. En el rechace, Charly intentó enganchar el esférico, pero el portero se adelantó.

Segunda mitad

Tras el descanso, los isleños salieron en busca de aumentar su presión en campo contrario. Stili seguía pidiendo calma a los suyos, muy bien colocados en las líneas defensivas. La ocasión más clara de todo el partido llegó a los seis minutos de volver a rodar el balón. Cellerino recibió un centro lateral que remató flojo. Además, Jan Danes sacó una gran mano.

Los isleños estuvieron a la altura en los duelos, pero el Somozas se quedó más cerca de adelantarse en el marcador. En un barullo en el área, Manu Núñez cambió el sentido del balón para que Iñaki se quedase a portería vacía, pero el trabajo de los centrales y un ágil Guille impidió que se gritase el primer gol en el Salvador Otero.

Los isleños encontraron por fin la recompensa tras una transición rápida después de un balón parado. Gito consiguió ponerse mano a mano con el portero para engañar a Jan Danes y anotar el 1-0.

Guille se tuvo que estrenar como portero ante la lesión de Taboas MONICA VILA

La alegría duró poco en El Salvador Otero. En un centro de Álex González, Lucas Camba la empujó ante Guille para anotar el gol del empate. El encuentro se volvió loco en el último minuto. Jan Danes cometió penalti sobre Yeray, que llegaba solo al cara a cara.

El portero agarró al jugador isleño y vio por ello la tarjeta roja. Stili tuvo que retirar a Bruno del campo para que Mateo pudiese ponerse bajo palos y atajar el penalti a Cellerino, que enganchó el rechace y remató al larguero.