Kike Vidal: “Queremos que la afición se sienta orgullosa del equipo”

boirKike Vidal defiende un balón durante el partido de Copa ante el Bergantiñoso Gonzalo Salgado

El boirense Kike Vidal (12/11/2002) llegó esta temporada a las filas de José Tizón para reforzar uno de los aspectos más característicos del juego del CD Boiro: la defensa. Tras disputar las primeras jornadas en Tercera RFEF, el joven valora su regreso a casa.

¿Cómo se encuentran tras vencer al Alondras?

Muy contentos y motivados. Es un campo muy difícil y ganar allí siempre es plato de buen gusto.

¿Está superando sus propias expectativas este inicio?

En parte sí y en parte no. Es verdad que arrancar tan bien no nos lo esperábamos, pero ya en pretemporada vimos que estábamos compaginando muy bien a todos los niveles y esto es el resultado del trabajo correcto que estamos haciendo todos.

¿Qué fue lo que le convenció para apostar por el proyecto de Tizón?

El arraigo a Boiro y que desde el club me dejaron claro que el objetivo era el play-off. A partir de ahí lucharlo con todo. Tanto a nivel sentimental como a nivel futbolístico se daban los ingredientes para que fuera un buen proyecto a priori.

¿Qué cree que está haciendo bien el equipo?

Al final somos conscientes de que estamos en una liga competida y que necesitamos ser sólidos desde la defensa, y materializar cualquier oportunidad. Son partidos muy justos y acertar en las áreas es lo que va a ser decisivo.

Para mí, tener a las Krusadas animándote es un auténtico privilegio

¿En qué piensan que tienen todavía margen para mejorar?

Llevamos siete jornadas. Por muy bien trabajamos que estemos nos queda mucho. Se mantuvo la base pero hay gente nueva que tenemos que ir conociéndonos poco a poco. El cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, nos dan todo muy masticado.

Kike Vidal en el último partido del Boiro en Cangas do Morrazo Tania Martínez

El Boiro lleva ya tiempo caracterizándose por su trabajo defensivo, ¿cómo está siendo para usted?

Fácil de adaptarme. Los compañeros somos todos muy competitivos y nos apretamos al máximo y que se demuestre en el campo. La base es que todos seamos unos competidores natos y que cada uno, luchando por su puesto, haga que mejore el compañero.

¿Ayuda tener una plantilla tan amplia?

Sí. Esto es muy largo. Va a haber lesiones, sanciones, épocas dónde la gente que ahora juega más tenga que ir saliendo del once, y tener los máximos futbolistas de un nivel similar hace que cada fin de semana el míster pueda optar por once tíos y cinco cambios de muchísimo nivel.

¿Cómo están gestionando la presión para mantenerse entre los cinco primeros?

Nuestra única presión es llegar al partido del domingo y ganar. Somos conscientes de que en cada jornada tenemos que ir a por los tres puntos y si se consiguen seguiremos en esa posición. Debemos de ir semana a semana. Es verdad que el objetivo es estar arriba, pero lo que tenemos que hacer es pensar en los partidos y la clasificación ya nos pondrá en nuestro sitio.

La constancia es lo que nos va a mantener arriba, la liga es de un nivel similar

Comenzaron también con un calendario muy exigente...

Sí, pero la liga en general es de un nivel similar. Vas a campos donde, a priori, vas a ser superior, y te lo ponen muy complicado. Ganar fuera en Tercera es muy complicado, al igual que la gente sabe que visitar Barraña es muy exigente. No creo que el calendario vaya a ser mucho más amable.

¿Qué importancia va a tener mantener cierta regularidad en la clasificación?

Es la clave. Si somos capaces de cosechar una gran cantidad de puntos mes a mes, por poner un plazo de cuatro o cinco partidos, esa constancia es la que nos va a mantener arriba. Rachas negativas y positivas va a haber siempre, pero tenemos que pensar cada domingo en los tres puntos.

¿Son optimistas respecto a cumplir el objetivo de esta nueva temporada?

Desde luego. En el club nos propusieron ese objetivo y vamos a trabajar 100% por ello. Creemos que tenemos los mimbres para conseguirlo, tanto a nivel futbolístico como de cuerpo técnico y directivo, que al final nos ponen muchas facilidades que son claves.

Este domingo reciben en Barraña al Gran Peña, ¿qué duelo se esperan?

Va a ser un partido muy difícil porque ellos son un gran equipo y les gusta mucho tener el balón. Habrá una disputa por quién lleva el peso del partido. Quien lo consiga y sea determinante en las áreas se llevará los tres puntos.

El boirense despeja un balón en el duelo ante el Alondras Tania Martínez

¿Cómo es jugar en Barraña?

Es una sensación muy especial. Al final, al ser de Boiro y tener ahí a las Krusadas animándote es un privilegio. Hay una sensación de fútbol que no es muy común en la categoría. Juraría que es el campo en el que más ambiente hay.

¿Qué supone para usted jugar en el Boiro?

Es un orgullo. Al final es mi ciudad, donde me crié. Tuve la oportunidad de jugar en los juveniles, entonces al final se ve un poco reflejado que gente de Boiro que se sacrifica y hace las cosas bien puede llegar al objetivo de jugar en el sénior.

¿Qué les gustaría que dijeran al acabar la campaña?

Que están orgullosos de nosotros por el trabajo hecho.

A nivel personal, ¿qué objetivos se marca?

Hacer un buen año, que me respeten las lesiones para tener la máxima cantidad de minutos y que sea un año bonito a nivel individual y grupal.