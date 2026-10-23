Diego Romero acaba noveno en la prueba de C1 de Maratón Corto en el Mundial de Argentina

Los breoganistas Tono Campos, Tania Álvarez, Diego Romero, Zsofia Czellai-Voros, Adrian Boros y Tamas Erdelyi. que particpan en el Mundial de Argentina Breogán

Arrancó en Gualeguaychú (Argentina) el Campeonato del Mundo de Piragüismo en la modalidad de Maratón, en el que debutó el palista del Breogán Diego Romero en la distancia corta de C1, finalizando noveno en una prueba en la que el pontevedrés Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo), se colgó la medalla de oro, revalidando el título conseguido en Győr (Hungría) en 2025.

Duro se impuso en los 3,4 kilómetros del recorrido con un tiempo de 12:49.11, aventajando en 16.99 segundos al portugués Ricardo Coelho, segundo con 13:06.10. El moldavo Serghei Tarnovschi completó el podio con 13:17.82, a 28.71 segundos del vencedor. Romero terminó noveno con 13:38.12, a 49.01 segundos de Duro.

Por su parte, el ourensano Adrián Prada (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) termino en la décima posición en la final de K1 sénior maratón corto, con un tiempo de 11:51.83, a 30.91 segundos del vencedor. El título mundial fue para el sudafricano Hamish Lovemore, que completó los 3,4 kilómetros en 11:20.92, seguido del danés Mads Pedersen (11:23.46) y del portugués Fernando Pimenta (11:24.45). El otro representante español, Adrián Martín, concluyó séptimo con 11:41.85.

Este sábado entran en liza la grovense Tania Álvarez (Breogán do Grove) en la final de K1 sénior femenina a las 13:35 horas. A las 16:10 horas se disputa la final masculina de canoa, con la participación de Tono Campos (Breogán do Grove) y Manuel Garrido (Kayak Tudense). Campos llega a esta cita tras terminar cuarto en el Mundial de 2025 y proclamarse campeón de Europa ese mismo año. La última participación gallega del sábado corresponderá a Adrián Prada (Rías Baixas-Boiro), que afrontará su segunda prueba del campeonato en el K1 sénior de distancia larga, con salida a las 20:00 horas.