El fútbol en Vilaxoán es cosa de hermanas

Miriam y Clara Ríos posan en el Municipal de Vilaxoán con sus grandes aliados, la cámara y el teléfono Gonzalo Salgado

Mientras que el balón rueda sobre el césped, hay otra parte del fútbol lejos de los focos. Y es que detrás de las fotografías, publicaciones y los vídeos que acercan cada jornada al San Martín Club de Fútbol a sus aficionados están dos hermanas que encontraron en las redes sociales otra manera de sentir el club.

Miriam y Clara Ríos llevan tres años al timón de las redes sociales de la entidad vilaxoanesa. Una iniciativa que surgió casi sin querer y que han hecho crecer hasta convertir los perfiles sociales del club en unos de los más atractivos de la comarca.

“Surgió un poco de rebote, en 2023 nos ofrecieron llevar un torneo que no era del club. Dijimos que sí porque no sabíamos mucho ni nada. Salió bastante bien, y fue justo el año en el que el San Martín casi asciende y nos pidieron que hicieramos como un vídeo resumen. Subimos alguna cosa al perfil y ahí nos quedamos”, explica Clara Ríos sobre sus inicios.

A base de pruebas y errores, las jóvenes fueron aprendiendo de manera autodidacta para ofrecer el mejor contenido a los seguidores del equipo. “Ahora lo llevamos con más soltura. No sabíamos ni qué había que subir ni nada, fuimos aprendiendo sobre la marcha y añadiendo cosas que nos parecía que podían quedar bien”, exponen las hermanas.

Detrás de cada publicación hay un trabajo en equipo que requiere horas de organización. Miriam y Clara se reparten las tareas para intentar actualizar a los seguidores lo más rápido posible.

“Al vivir juntas, nos llevamos muy bien, llevamos más o menos todo juntas. Pero por ejemplo, el canal de Whatsapp o algunas plantillas lo suele gestionar más Miriam, mientras que yo suelo ocuparme de los vídeos”, dice Clara. “Al entrenar las dos y estudiar, vamos un poco viendo quien está más libre”, destaca.

Las jóvenes en el Municipal de Vilaxoán Gonzalo Salgado

Las dos hermanas son entrenadores y están estudiando, por lo que sus descansos dejan de serlo para hacer cosas para las redes. “En verano intentamos preparar cosas que nos puedan ayudar durante la temporada, y el fin de semana entre partido y partido también”, comentan.

Más allá de las responsabilidades, el proyecto tiene un componente muy especial, y es compartirlo entre hermanas. La conexión entre ambas se convierte en el principal soporte para sacar adelante los retos que se presentan cada fin de semana.

“Estamos súper unidas. Nos entendemos muy bien y en momentos que estamos apuradas, cuando se te ocurre hacer algo, te giras y ya lo está haciendo ella. Es una gozada trabajar así”, afirma Clara, la menos tímida de las dos. “Nos entendemos muy bien aunque muchas veces tenemos visiones distintas. Pero ponemos cosas en común que nos gustan a cada una y al final acaba quedando guay”.

En algo en lo que coinciden ambas es en que Miriam es la más perfeccionista. “Yo soy un poco más de arriesgarme, pero ella sí que es más perfeccionista”, bromea Clara. Otro de los aspectos que intentan llevar con la mayor calma posible es la inmediatez.

Cada vez, nos acostumbramos más a pequeñas dosis de información al momento de que sucedan, por lo que trabajar con las redes de un equipo de fútbol se convierte en todo un reto.

“Al principio era un poco más difícil. Ahora la verdad que lo tenemos todo bastante bien organizado. En el canal de Whatsapp por ejemplo, sí que es más complicado llevar el partido al segundo. Ahí sí está un poco la presión”, exponen.

En un día de partido las tareas también están definidas, aunque ambas se apoyen mutuamente para hacerlo más fácil. “Cuando hay un partido del sénior es Miriam la que se encarga del canal. Mientras yo suelo grabar para cosas de Instagram, y para las fotos nos vamos rotando un poco la cámara”, destaca Clara.

Lo cierto, es que más allá del equipo sénior las hermanas llevan haciendo un gran trabajo comunicativo con la cantera de Vilaxoán desde su llegada a la entidad. “A todos los partidos que podemos, vamos. Al final te acabas enterando un poco más y en el grupo también nos van poniendo resultados al momento e información. Lo que más nos cuesta es cuadrar para poder ver la mayor parte de los partidos al tener nosotras también los nuestros”, comentan las hermanas.

Año tras año, la cantera del San Martín CF se va haciendo más amplia, en parte, gracias al trabajo de difusión en las redes sociales. “Notamos ya desde que empezamos a llevar los perfiles del club que cada año hay más gente que nos escribe un montón de gente diciéndonos que quieren anotar a sus hijos”, exponen.

“Supongo que también influyen otras cosas porque desde el club se está gestionando todo bien, pero sí que es verdad que desde que empezamos con las redes hubo un aumento bastante considerable de gente que viene al club, desde niños hasta quienes vienen a los partidos y nos hablan de las redes”, cuentan.

“Lo que nos gusta es que es como una familia. Un poco grande, pero sí, una familia. Incluso a los más pequeños les encanta grabar y cuando nos ven con la cámara vienen a preguntarnos si podemos hacer algo con ellos”, dice Clara. Sin duda, el factor humano se vuelve clave en labores como las de Miriam y Clara, que agradecen el trato por parte de los jugadores y cuerpo técnico.

“Es una maravilla, desde que empezamos están todos muy metidos. Sí que podríamos decir que este año un poquito más. Cada vez que les proponemos algo vienen con una sonrisa y al final nos facilitan mucho las cosas”, afirman.

Tener siempre ideas no es tarea fácil, por lo que una hoja de notas se convierte en su mejor aliada. "Cuando vemos cosas que nos gustan las vamos apuntando. Luego llega el día que podemos grabar y vamos viendo los juegos que podemos adaptar y probar", señala Clara. "Esperamos poder seguir subiendo más momentos, cosas más personales, que no todo sean resultados, es mucho más cercano y bonito", concluyen.