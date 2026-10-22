Competición multa al Xuventude Sisán y al Beiramar CF por los hechos sucedidos en A Senra

El presidente del Beiramar, Óscar Portela, en el entrenamiento del equipo en el campo de O Pombal Gonzalo Salgado

La agresión a Óscar Portela, presidente del Beiramar CF, sigue en el foco de la actualidad. Tras conocer la versión del afectado y del club local, solo faltaba por pronunciarse la Federación Gallega de Fútbol, que tras la reunión de su directiva en Lugo, condena tajantemente los actos.

"A Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) manifesta a súa máis firme e rotunda condena ante os episodios de violencia rexistrados durante a última fin de semana en distintos campos de fútbol de Galicia", comienzan exponiendo.

Asimismo, Competición ya impuso la pertinente sanción por los hechos ocurridos en A Senra. Lo cierto, es que tal y como destacan desde la Federación Gallega, la sanción se remite a lo recogido por el colegiado en el acta, y es que al no estar presente en la totalidad de los actos no pudieron manifestarlo al no ser testigos.

De este modo, guiándose por el acta arbitral, la sanción señala lo siguiente: "multa al club Beiramar CF por alteración del orden del encuentro, por los incidentes producidos por aficionados indubitadamente identificados como de dicho club, participando en una pelea contra aficionados del equipo contrario, requiriéndose la presencia de la Guardia Civil, y no habiéndose adoptado ninguna medida para la prevención, evitación o represión de los hechos".

La misma explicación se otorga al Xuventude Sisán, que además afrontará los siguientes partidos sin varios de sus jugadores. Por un lado, Marco Méndez cuatro partidos de suspensión "por agredir a otro, sin causar lesión, estando el juego detenido o a distancia tal que resulte imposible intervenir en un lance de aquél".

Por su parte, Sergio González estará fuera un partido después de ver la segunda amarilla en el catastrófico enfrentamiento de la tercera jornada.

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"A entidade federativa reitera a súa tolerancia cero fronte a calquera comportamento violento e reafirma o seu compromiso coa defensa dos valores de respecto, convivencia e deportividade que deben presidir todas as competicións", continúa el comunicado.

"A Federación quere trasladar publicamente a súa solidariedade e apoio a todas as persoas que sufriron agresións físicas ou verbais, facendo especial referencia ao presidente do Beiramar Club de Fútbol, vítima dun dos incidentes acontecidos durante a pasada xornada", indican.

Del mismo modo, el propio Pablo Prieto, presidente de la Federación se puso en contacto directamente con el agredido Óscar Portela.

"Trasladamos a nosa solidariedade e apoio a todas as vítimas de agresións físicas e verbais, en particular ao presidente do Beiramar, ao que lle desexamos unha pronta recuperación e poñemos a Federación ao seu servizo", señala Prieto.

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"Sempre poñemos en valor o extraordinario traballo dos presidentes e dirixentes dos clubs, que traballan de maneira altruísta, con moito sacrificio, quitándolles tempo ás súas familias e á súa vida persoal. O que non podemos tolerar é que reciban como resposta agresións físicas ou verbais", recalca el presidente de la Federación.

Asimismo, la Federación Gallega reafirma su compromiso para colaborar con las autoridades en todo lo que necesiten para esclarecer los hechos.

"A RFGF insiste en que a violencia non ten cabida no fútbol nin en ningún outro ámbito da sociedade. As agresións, as ameazas e os comportamentos intimidatorios son absolutamente incompatibles cos principios que deben definir o deporte e non poden normalizarse baixo ningunha circunstancia", insisten.