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Diario de Arousa

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Deportes

El Xuventude Sisán responde tras la agresión al presidente del Beiramar

"Estase perxudicando a imaxe do club dunha maneira impresionante", lamenta David Pereira, presidente de la entidad ribadumiense

María Caldas
21/10/2026 12:17
campo de fútbol de a senra 2 dos ribadumia
El campo de fútbol de A Senra 2, en el que se produjeron los hechos
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La agresión a Óscar Portela, presidente del Beiramar CF, en A Senra 2 volvió a mostrar una cara que no tiene cabida en el deporte. El dirigente del combinado cambadés explicó los hechos que le llevaron a tener nueve puntos de sutura en la cabeza, y ahora, es el Xuventude Sisán, equipo local, el que se manifiesta ante una situación que "mancha la imagen de la entidad". 

El club ribadumiense lanzó un comunicado en sus redes sociales, en el que señalan que "consideramos fundamental deixar que a investigación siga o seu curso para un correcto esclarecemento dos feitos". "Unha vez determinados, á vista dos mesmos valoraremos a adopción das medidas que poidan resultar oportunas dentro das nosas competencias e posibilidades", dicen en su comunicado. 

El presidente del Beiramar, Óscar Portela, en el entrenamiento esta noche del equipo en el campo de O Pombal

Agreden brutalmente al presidente del Beiramar en el partido ante el Xuventude Sisán

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Asimismo, también desean una pronta recuperación a Portela, a quien muestran todo su apoyo.

El presidente se remite al comunicado

Por su parte, David Pereira, presidente del Xuventude Sisán no quiere centrarse en opinar más allá de lo que señala el comunicado publicado en las redes sociales del club. 

"Está collendo unha dimensión que creo que non é acorde a realmente o sucedido. Eu como presidente voume manter á marxe das opinións públicas, so podo decir que vamos a colaborar cas forzas de seguridade e despois tomaremos as medidas oportunas", expone Pereira.

"Prefiero non opinar. A imaxe que está obtendo o club, que non é responsable de ningún feito é mala. Cando me chamen da investigación contarei os feitos e darei a miña versión. Hai grabacións de cal é o detonante do inicio barullo ata o final", comenta el presidente del Xuventude Sisán. 

"Coñecemos unha parte, pero tamén hai que ser conscientes do que pasou nos 90 minutos e cales foron os desencadenantes. Non vou entrar en xogos mediáticos. Entendo a situación, pero antes de viralizar algo hai que confirmar tamén, estase dañando a imaxe do club dunha maneira impresionante", lamenta David Pereira. 

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