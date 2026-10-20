Agreden brutalmente al presidente del Beiramar en el partido ante el Xuventude Sisán

El presidente del Beiramar, Óscar Portela, en el entrenamiento esta noche del equipo en el campo de O Pombal Gonzalo Salgado

Ribadumia fue escenario de la peor cara del deporte en el encuentro entre el Xuventude Sisán y el Beiramar CF disputado en A Senra 2. El enfrentamiento, correspondiente a la tercera jornada de la Tercera Futgal, terminó con el presidente de la entidad visitante, Óscar Portela, ingresado en el Hospital do Salnés por una fuerte agresión.

Los hechos transcurrieron durante los minutos finales del partido, en el que tal y como señala el afectado, distintos aficionados del club local comenzaron a faltar al respeto a los jugadores visitantes, luego de que el colegiado mostrase tarjeta roja a dos futbolistas del Xuventude Sisán.

Mientras tanto, en la cafetería de A Senra se encontraba el presidente del Beiramar junto con los padres del portero del equipo cambadés, quienes tuvieron que “escuchar graves insultos hacia su hijo”.

La situación se volvió cada vez más tensa, por lo que Óscar Portela, presidente del Beiramar, decidió bajar al campo junto al padre del jugador con el objetivo de poder solventar la situación con el presidente del Sisán, pero nunca consiguió llegar a él.

“Nos dez minutos de añadido expulsoulles a dous xogadores do Sisán e comezaron os insultos aos nosos xogadores. Os pais do porteiro non daban crédito. Decidimos baixar para intentar falar co presidente para que a xente se calmase, pero xa non puiden chegar a el”, comenta Portela.

“Na metade do camiño cinco persoas se abalanzaron contra min e empezaron a empuxóns, ata que me acercaron ao valado do campo e unha persoa agarroume pola cabeza e empurroume a mesma contra o peche”, expone visiblemente afectado el presidente.

“Eu xa caín ó chan, sangrando pola cabeza. Teño que agradecer a un pai dun xogador do Sisán, que é de Cambados, que foi quen me botou a man para saír de aí mentres non viña a ambulancia”, relata Portela. El presidente llegó al Hospital do Salnés y recibió nueve puntos de sutura en la cabeza.

“Díxome a médica que tiven moita sorte, porque se me chegan a dar uns centímetros máis abaixo danme na sien e quedaría no sitio”, cuenta. Tras recibir el alta hospitalaria, el presidente del Beiramar CF se dirigió a la comisaría de la Guardia Civil con el pertinente parte de lesiones para presentar una denuncia.

“Todo este tema vaise meter nas mans dun avogado. Eu non me atopo seguro, non ten explicación. Teño pesadelos de pensar no que me dixo a médica”, dice un afligido Portela. “Estoume plantexando seriamente se volverei a pisar un campo de fútbol”, lamenta.

A día de hoy, el presidente afirma no sentirse seguro y con importantes secuelas psicológicas tras el ataque. “Agora mesmo atópome inseguro ata de ir eu solo pola rúa. Pregúntanme por ese día e só me dan ganas de chorar. Na miña cabeza non entran este tipo de cousas”, expone Portela.

"Uns minutos antes un señor co chándal do Sisán veu á cafetería a dar golpes nunha mesa e o dono tivo que chamarlle a atención", cuenta. "Non sei quenes son os agresores, non quero acusar a ninguén. As cousas xa están en mans da xustiza. Fixéronlles pasar un trance moi difícil á miña familia. Miña filla leva días sen dormir, atopoume tirado e cheo de sangue e foi quen chamou á ambulancia", lamenta.

El acta arbitral

En el acta, el árbitro recoge que en “en el minuto 90+10”, después de expulsar a un jugador local “se produjo una pelea entre unos 10-15 aficionados de ambos equipos e el exterior del campo, junto al córner derecho, justo en la salida hacia vestuarios y hacia fuera de las instalaciones, sin poder reconocer a nadie”. El colegiado también deja constancia en el acta que al final del partido se personó “una dotación de la Guarda Civil (se entrevistaron conmigo en el vestuario) y también una ambulancia”. El resultado del duelo fue 1-2.