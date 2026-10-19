San Martín y Cidade de Ribeira marcan el compás en Primera

El Cidade de Ribeira sigue invicto y es segundo a un punto del líder San Martín da

San Martín y Cidade de Ribeira marcan el ritmo en el grupo V de Primera Futgal a dos semanas de verse las caras en Vilaxoán. El equipo de Pedro Carregal se mantiene líder tras sumar su sexta victoria seguida, a costa del Monteporreiro, al que goleó el viernes en Vilaxoán (5-1). Por su parte, los de Manuel Ángel pasaron el rodillo el domingo por la mañana en Barrantes y derrotaron al Umia con claridad por 1-4. Atlético Combarro y Arcade, que también ganaron, completan el cuarteto de cabeza en la tabla que ya abren una pequeña brecha en la tabla sobre el resto.

En Vilaxoán, con un muy buen ambiente en la grada, el líder se adelantó mediada la primera parte con un gol de penalti de Hugo Soto, que volvió a marcar la diferencia. El equipo de Cuchi igualó justo antes del descanso, después de que los locales perdonasen ocasiones claras. El San Martín fue muy superior en la segunda parte. La entrada de Dieguito al campo desencadenó en el 2-1, obra de David Piñeiro. Hugo Soto hizo el tercero y Carlo el cuarto, redondeando la cuenta Hugo Abalo ante un rival que tuvo que plegarse a la superioridad con balón del líder.

Por su parte, el Cidade de Ribeira también se exhibió en A Bouza, ante un Umia que apenas pudo generarle peligro. Bajo la batuta de Teira en la medular y con Molinos marcando diferencias en banda izquierda, el equipo de Manuel Ángel no tardó en adelantarse por medio de Isma. El dominio visitante fue absoluto y justo antes del descanso llegó el 0-2, obra de Eloy en una falta lateral. En la segunda parte el Cidade de Ribeira ya no tuvo que acelerar la marcha, controló el juego y a diez minutos del final sentenció con el 0-3, obra de Anthony. Nico, de penalti, acortó distancias para los locales, que encajaron el cuarto por medio de Felipe.

Cordeiro y Unión, equipos llamados a estar arriba, ganaron este fin de semana y escalan posiciones en la tabla. Los de Valga derrotaron al Cuntis con un gol de Rubén Martínez, mientras que el equipo de Luisito González empieza a carburar al ganar en Caldas 1-2, con goles de Sentola y Chuso.

Por último, el Amanecer logró su primera victoria en liga al doblegar al Abanqueiro en Vista Alegre con un tanto de Brais Lago, situándose a un punto de los locales.

Cuarta victoria seguida del Grove en Segunda

El CD Grove no afloja. Pese a ser un recién ascendido, está realizando un gran inicio de competición en Segunda Futgal y el fin de semana ganó al Noalla por la mínima en Monte da Vila con un gol de Dani Caneda. Es su cuarta victoria seguida, por lo que sigue invicto y contabiliza 13 puntos, compartiendo el liderato con el Bueu y un San Adrián que se impuso en Monte da Lomba por 0-2 al Deiro.

Pese a la derrota, el Noalla se mantiene en zona de play-off, al ser quinto, con los mismos puntos que un Pontearnelas que le endosó cinco goles al Atlético Faxilde en la segunda parte en As Chans. El Zacande también se acerca a la zona de play-off con su victoria por 3-1 ante el Cerponzóns, con remontada tras el descanso.

Por abajo, el Vilanova CF sumó su segundo punto al igualar con el Dorrón en un partido en el que el Roi Estévez hizo un hat-trick, marcando el 3-3 de penalti en el minuto 92. El Romay, que perdió 2-1 en A Lama, y el Unión Dena, que cayó 4-6 con el Cesantes, también están en una zona comprometida de la tabla