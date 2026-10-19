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Deportes

Luis Carro: “No me sorprendió el golazo de Carlos, tiene un golpeo con ambas piernas increíble”

El técnico del Céltiga dice que “ya nos tocaba ganar” y elogia al defensa isleño. “Me alegro mucho por él, es un jugador de club y lo pasó mal con las lesiones”

Gonzalo Sánchez
19/10/2026 19:34
El Céltiga está mereciendo mejores resutados en estos primeros meses de liga
El Céltiga de Luis Carro sumó en Barreiro su segunda victoria en liga, la primera a domicilio
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El Céltiga logró el domingo en Barreiro su segunda victoria en liga, la primera a domicilio, en un partido marcado por el golazo que marcó Carlos Gómez desde campo propio en la primera parte. El defensa isleño disparó desde sesenta metros, al ver al portero del Gran Peña adelantado, y coló el balón por la escuadra. “Aunque parezca increíble a mí no me sorprende”, comenta al respecto el técnico Luis Carro. “Tiene un golpeo con ambas piernas increíble. Es un golazo, me alegro muchísimo por él porque es un jugador de club y muy importante en el vestuario, el año pasado no lo pasó bien por culpa de las lesiones e incluso se tuvo que operar de una hernia. A su edad otro igual hubiese dejado el fútbol, pero él mantiene la ilusión”.

El golazo de Carlos abrió el camino a la victoria, que encarriló instantes después Nico. “Ya nos tocaba ganar y lo necesitábamos. Lo habíamos merecido en jornadas anteriores y teníamos un déficit de puntos de acuerdo a los merecimientos que estábamos haciendo”, reconoce el técnico.

“En el primer tiempo estuvimos muy bien, los tuvimos controlados, y generamos situaciones claras para adelantarnos. Sabíamos que iba a ser un partido largo porque ellos son capaces de generar muchas situaciones de área. Pero hicimos un partido más cerrado, aunque estuvimos demasiado tiempo defendiendo en bloque medio”. Luis Carro explica que no cambió la estructura de tres centrales en la segunda parte porque “eso conllevaría más riesgos y no nos salió del todo mal”.

Su equipo se está enfocando mucho esta temporada en echar el candado. “Fue una pena encajar ese gol al final porque veníamos de tres porterías a cero y queríamos lograr otra, pero lo importante era ganar”. Carro cree que esta victoria refrenda el buen trabajo que el equipo venía haciendo las últimas semanas, y sirve para despegar dudas. El Céltiga ya piensa en el duelo en casa ante el Somozas, filial del Racing, que está teniendo un inicio de liga irregular y viene de caer ante el Montañeros

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