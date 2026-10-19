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Deportes

La Xunta reconoce a Ana Peleteiro y Terio Carrera en los Premios Deporte Galego 2025

La entrega será el próximo 29 de octubre en Lugo

María Caldas
19/10/2026 19:30
Ana Peleteiro durante una competición
Ana Peleteiro durante una competición
AFP7 vía Europa Press
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Los Premios del Deporte Gallego 2025 reconocerán el próximo 29 de octubre a cerca de veinte personas y entidades del sector deportivo gallego a lo largo de 18 categorías. La Xunta impulsa estos galardones, que distinguen a los deportistas, equipos, organizaciones y profesionales más destacados del deporte gallego durante el año 2025.

Esta edición cuenta con 18 categorías que abarcan diversos ámbitos de la actividad deportiva, desde resultados de alto nivel hasta la promoción del deporte base, la inclusión y el fomento de la actividad física y de hábitos de vida activos. Por una parte distinguirán a la atleta ribeirense Ana Peleteiro como mejor deportista por parte de la categoría femenina.

Por otro lado, el comunicador afincado en la comarca arousana, Terio Carrera, se llevará el reconocimiento a mejor labor informativa. De este modo, los galardonados, tanto personas como entidades, recibirán el reconocimiento durante la gala de entrega de premios.

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