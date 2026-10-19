El Villalonga FC consuma su segunda derrota consecutiva

O J.Paz- La Región

El Villalonga FC no pudo volver a la senda de la victoria en Os Carrís. El equipo de Roberto Lázaro cayó derrotado por 4-3 ante la UD Barbadás después de levantar un 3-1 al descanso y a pesar de comenzar el duelo anotando primero.

En el apartado ofensivo, desde el inicio el Villalonga fue capaz de crear ocasiones, llegando bien por banda y con Capelo poniendo el 0-1. Pero una vez que los celestes se pusieron por delante y el partido estaba en el punto que querían, todo se vino abajo en el plano defensivo, encajando goles con mucha facilidad.

Los goles de los locales llegaron los tres de la misma manera, en transiciones. Así, los visitantes fueron perdiendo el control al descanso.

En los últimos 45 minutos el Villalonga buscó una reacción, sobre todo a nivel defensivo, para poder remontar el resultado en su contra.

Poco a poco seguían generando ocasiones de peligro, pero a los pocos minutos de que Marcos Blanco materializara el 3-2, los celestes encajaron el cuarto. Las malas noticias siguieron con la expulsión de Pedro Delgado por segunda amarilla. Incluso con uno menos, los de Lázaro tuvieron varios remates claros para empatar el partido, pero no fueron capaces de materializar. “Temos que mellorar moitísimo no plano defensivo. É unha cousa de todas as líneas”, recalca Lázaro