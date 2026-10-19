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Deportes

El Ribadumia cede en As Laxes en un encuentro en el que mereció más

Los aurinegros perdieron por 2-1 ante el Besulo, aunque fueron superiores

María Caldas
19/10/2026 06:45
fútbol ribadumia vs auriense
Fran Blanco durante un partido
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El CD Ribadumia no pudo sumar en su visita a As Laxes. Los de Fran Blanco cayeron por un 2-1 ante el CD Beluso en un partido que se decidió en los minutos finales. En los primeros minutos, los aurinegros fueron muy superiores a los de Bruno Gago, con ocasiones muy claras para materializar. La primera de ellas fue un larguero de Pedro, seguido de un remate en el área pequeña tras centro lateral que toca Santaló y el portero ataja, además de un balón cruzado que se fue rozando el palo.

Los visitantes perdonaron demasiado en los primeros minutos, algo que terminaron pagando caro. En una transición rápida para iniciar el contragolpe, Álex Moledo puso el primer gol del Beluso con un golpeo al borde del área que se ajustó al palo para poner al descanso el 1-0.

Tras el descanso, en la primera acción de peligro, Pedro disparó desde fuera del área para empatar el partido. A partir de ahí el partido se volvió más impreciso. Los locales comenzaron a llegar al área rival más que en la primera parte, con una ocasión muy clara que paró Lucas Gallego. Pero en los últimos minutos, tras un pase al fondo y finalización de primeras de Breixo, el Beluso consiguió poner el definitivo 2-1 en el electrónico.

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