El CLB presenta a sus equipos en sociedad

Todos los deportistas que forman parte del CLB esta temporada MONICA VILA

El CLB Vilagarcía celebró en A Peixería la presentación de los que serán todos sus combinados de cara a la temporada 2026/2027. Un año en el que el club inicia una nueva etapa después del cambio en su directiva, ahora encabezada por Nuria Rubio. Por ello, quisieron hacer un acto para que todos los que así lo deseasen pudieran acercarse a conocer el nuevo proyecto.

La entidad da comienzo a una etapa con estructura propia y el objetivo de seguir ofreciendo a los jóvenes vilagarcianos un espacio en el que crecer en el mundo del baloncesto. El nacimiento de esta nueva estructura responde a la voluntad de mantener una base sólida para el baloncesto local, con especial atención en el desarrollo de las niñas y niños.

Las jugadoras del Mariscos Antón Cortegada MONICA VILA

Por supuesto, estuvieron presentes las dos cabezas de proyecto, como son el Mariscos Antón Cortegada, que milita actualmente en la Liga Femenina 2, y el Sigaltec CLB, que disputa la Tercera FEB, por lo que ambos representan a la entidad vilagarciana a nivel nacional.

La plantilla del Mariscos Antón Cortegada MONICA VILA

Tanto sus respectivas plantillas como los cuerpos técnicos se presentaron en sociedad ante las miles de personas que fueron pasando durante el día por A Peixería, ya que el acto dio comienzo en la jornada matinal con el desfile de los equipos más pequeños deportistas.

Desde la directiva destacan la gran acogida por parte de la sociedad vilagarciana, y es que no solo más de 200 deportistas llevan con orgullo el nombre del CLB, sino que familiares, amigos y demás aficionados, también quisieron acercarse a mostrar su respaldo. Asimismo, durante el acto también se llevaron a cabo sorteos de vino, cenas, y un hotel. El grupo vilagarciano ‘Los Bics’ fue el encargado de poner la música en directo durante la jornada.

La plantilla del Sigaltec CLB Cedida

La jornada en A Peixería supuso, en definitiva, una oportunidad para presentar públicamente el nuevo proyecto con Nuria Rubio a la cabeza y reivindicar así la importancia del trabajo de base en un Concello tan arraigado al baloncesto como es Vilagarcía de Arousa. Con este nuevo camino, la entidad vilagarciana pretende mantener viva la apuesta por la formación y seguir construyendo el futuro del baloncesto