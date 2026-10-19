El Cambados se da un baño de confianza tras golear al Verín

Pénjamo durante un partido MONICA VILA

El Club Juventud Cambados goleó por 3-0 al Verín CF en su regreso al Municipal de Burgáns. Un temprano gol de Edi Valverde abrió la lata para que Edu Otero firmase un doblete que da tres puntos muy importantes para el velero amarillo.

El primer tanto de los locales llegó después de que Cavani dejase el balón de cara a Edi Valverde para ponerse cara a cara con Miguel Gándara y anotar el 1-0 en Burgáns. Tras ponerse por delante, el propio Edi tuvo la oportunidad de sellar el segundo tanto de los cambadeses pero esta vez el portero visitante hizo una gran parada.

Por su parte, el Verín se acercaba al área cambadesa en situaciones a balón parado, pero no encontraban rematador para poder cruzar los palos de Rulo. Además, los de Pénjamo se mostraron muy contundentes en los segundos balones. Antes del descanso, Cavani saca un disparo que Gándara desvía para forzar el córner. Así, en un remate de cabeza, Edu Otero hace el segundo.

Segunda mitad

Tras el descanso, los visitantes buscaron aumentar la presión en el área rival. Así, consiguieron dos disparos en los que, en el primero, Rulo detiene con apuros, y en el segundo, deja el rechace y el Verín hace gol, pero el colegiado señaló mano y anuló el tanto de los de Ferreira.

El Verín comenzó a arriesgar más con balón, pero los cambadeses tuvieron varios contragolpes claros para sentenciar el partido en Burgáns. En uno de los contragolpes dieron con la pelota al palo, pero en otra, Edu Otero aprovecharía la salida del portero visitante para enchufarla y poner el definitivo 3-0 en casa. Un resultado que da alas al combinado de Pénjamo en su regreso a casa.